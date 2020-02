Diákok szépítették meg a szegényeket

Fodrász és kozmetikus tanulók keze által megszépültek hétfőn a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ rászoruló gondozottjai. Ezt követően megünnepelték Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét.

Lassan hagyománnyá válik, hogy a Gáspár középiskola fodrász és kozmetikus tanulói évente néhányszor megszépítik a Wojtyla sorsközösség tagjait. A közös együttműködés mindkét fél számára gyümölcsöző, hiszen a diákoknak kiváló terep a Wojtyla gyakorlásra, míg a rászorultak ingyen kapnak hajvágást vagy éppen szemöldök festést.

A sorsközösség hölgy és férfi tagjai egyaránt örömmel élnek a lehetőséggel, sokaknak a szűkös anyagi lehetőségeikből egyáltalán nem telik fodrász, kozmetikusra. Farkas Zita és Kispatakiné Szénási Melinda az elsők között szépült meg. Elmondták: nekik minden fillér számít. A havi pénzkeretükből nem jut olyan luxus dolgokra, mint fodrász vagy kozmetikus.

A Gáspár iskolából a kozmetikus tanulókat Kormos Henrietta tanárnő kísérte el. Elmondta: számukra is jó lehetőség a Wojtylás közösség, hiszen a tanulók elsősorban egymáson gyakorolnak, a népkonyhán pedig teljesen új arcokon, új feladatokban tehetik próbára tudásukat. Tanítványa, Lénárt Vivien hozzátette: jó érzés számára, hogy segíthet a szegény embereken. A gyakorlati óra ráadásul változatos is, hiszen arcon gyantáznak, szemöldököt és szempillát is festenek.

A fodrász tanulókat Maczkó Andrea tanárnő irányította. Úgy véli, csak hasznukra válik a tanítványainak, ha a Wojtylában dolgoznak. Meg kell nekik tapasztalniuk, milyen az, ha önzetlenül segítenek. Emellett nekik is hasznos, hiszen míg a tanműhelyben csak próbafejek, addig a népkonyhán az élő modelleken sokkal többféle frizurát kipróbálhatnak, gyakorolhatnak. A fodrász diákok közül Halász Szantia örömmel mesélte el, jó érzés számára, hogy a szegényeken segíthet. Ráadásul egy új frizura vágási technikáját is elsajátíthatta.

A megszépülés után a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe következett. Ennek részeként először Tarjányi Antal, a Vadaskert főállatgondozója mesélt az örvös medvékről, hiszen a néphagyomány szerint Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a medvék megjósolják a következő hetek időjárását.

Ezt követően dr. Finta József érseki helynök, a Nagytemplom plébánosa megemlékezett Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről, és Lévai Jánosnéval, az önkormányzat tanácsnokával, Egyházügyi Bizottságának elnökével közösen gyújtották meg a gyertyát.

Lévai Jánosné örömmel adott számot arról, hogy Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke április 2-ai személyesen is részt vesz a Wojtylás megemlékezésen. A program része lesz az egész éven átívelő Wojtyla 100 rendezvénysorozatnak, melynek fókuszában II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója, mennybemenetelének 15. évfordulója áll.

Végül közösen mondták imát a névnapjukat ünneplő Balázsokért, többek között dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekért, metropolitáért. A műsorban közreműködött a Wojtyla Ház énekkara Tóthné Király Enikő gitárjátékával.