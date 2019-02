Diákok szépítették a szegényeket Valentin-napon

Egy délelőttre – ráadásul véletlenül pont Valentin-napon – szépségszalonná alakult át a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ. Gáspáros tanulók frizurát készítettek, szemöldököt és szempillát festettek a sorsközösség hölgy tagjainak, néhány férfiú pedig hajnyírást, szakálligazítást kért tőlük.

Nagy volt a nyüzsgés csütörtök délelőtt a népkonyhaként is működő Karol Wojtyla Barátság Központban: a sorsközösség tagjaihoz a Gáspár András Szakgimnázium tizedikes fodrász és kozmetikus tanulói érkeztek. Zúgtak a hajszárítók, csattogtak az ollók, csacsogtak, nevetgéltek és főleg serényen, koncentráltan dolgoztak a diáklányok. A hölgyeknek igény szerint frizurát készítettek, kiszedték a szemöldöküket és kifestették a szempillájukat. Az urak tartózkodóbbak voltak, de páran éltek a lehetőséggel, és kértek egy hajnyírást vagy szakálligazítást.

Az iskola és a Wojtyla Barátság Központ között már évekre visszamenőleg jó a kapcsolat. Ez főleg a 2017 novemberében elhunyt igazgatóhelyettesnek, Haincz Józsefnek köszönhető, aki folyamatosan segítette szakácstudományával a rászorulókat – tudtuk meg Kolláth Andreától, a központ igazgatóhelyettesétől. A szoros viszony szerencsére továbbra is megmaradt a sorsközösség és az intézmény között. Tavaly decemberben az egész iskolát megmozgató adománygyűjtést szervezett a diákönkormányzat, az ajándékokat karácsony előtt pár nappal vitték el a szegényeknek. A csütörtöki szépítési akciót nemrég találta ki Kolláth Andrea, és az ötletet gyorsan tettek követték. Mint megtudtuk, az csak véletlen, hogy éppen Valentin napra tudták összehozni, de a Wojtyla Barátság Központ igazgatóhelyettese szerint a sors akarta így, és jobb nem is lehetett volna az időzítés.

– Ez a kezdeményezés mindenki számára jó és pozitív. A hozzánk járó szegények nagyon boldogok, hiszen szűkös anyagi helyzetük miatt ők nemigen engedhetik meg maguknak, hogy rendszeresen vagy akár csak alkalomszerűen eljárjanak fodrászhoz, kozmetikushoz. Úgy vettem észre, a tanulók is örültek annak, hogy adhatnak valamit, nem mellesleg pedig tudtak gyakorolni, és ez az alkalom is beleszámít az ötven órás közösségi szolgálatukba – mondta Kolláth Andrea. Hozzátette: szeretnék rendszeressé tenni a sorsközösség és a tanulók között találkozásokat, reményeik szerint ez akár havonta meg is valósulhat.

A diákokat Kormos Henrietta kozmetikus és Maczkó Andrea fodrász szakoktatók kísérték el. Kormos tanárnő elmondta: a tanulóknak korábban is volt részük hasonló gyakorlatban, a Rév Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálattal együttműködve. Kormos Henrietta is úgy látja, hogy tanítványai nagy lelkesedéssel vetik magukat ilyenkor munkába. Azért is hasznosak számukra ezek a szituációk, mert nemcsak a hajvágásban, szárításban, szemöldökfestésben szerzett tudásukat, technikájukat tökéletesíthetik, hanem a felnőtt kuncsaftokkal, vendégekkel való kommunikációt, a velük szembeni viselkedést is (hiszen általában a diákok egymáson gyakorolnak).

– Nagyon kedvesek, aranyosak voltak az idősek. Szerintem ez egy jó ötlet, hogy így segítünk olyanokon, akik nem tudják finanszírozni egy fodrász, kozmetikus szolgáltatását – mondta a kozmetikusnak tanuló Trepák Klaudia.

– Igazán vártam a mai napot, hogy kicsit megszépüljek, már régóta készültem rá. Őszintén bevallom, sajnos betegségem miatt nem jutok ilyen lehetőséghez, ezért örültem neki, hogy megtiszteltek minket ezzel, ráadásul pont Valentin-napon. Bármit kérhettünk a kedves hölgyektől, nagyon ügyesen, odafigyelve megcsinálták. Hálás vagyok ezért, köszönöm a munkájukat – mondta elérzékenyülve, pár pillanatig a könnyeivel küszködve Dobó Jánosné, aki több éve rendszeresen jár ebédelni a Karol Wojtyla Barátság Központba.