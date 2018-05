Diákok ezrei keresik fel ezen a héten a kecskeméti repülőbázist

Idén még szélesebbre tárta kapuit a kecskeméti repülőbázis a diákok előtt: keddtől péntekig már több mint 3200 gyermeket, tinit fogadnak az Iskolások hete keretében.

„Szegény gyerekek, ez nem az ő napjuk!” – sajnálkozott egy katona kedd reggel 9 óra körül az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis bejáratánál, elnézve az esernyő alá bújó vagy esőkabátot húzó iskolásokat. Ekkor még vigasztalanul zuhogott az eső, és nagyon úgy nézett ki, teljesen tönkreteszi a reptérre érkezett diákok kirándulását, pedig voltak olyan csoportok, amelyek nem a környező településekről, hanem az ország távolabbi részeiből buszoztak Kecskemétre. De a zivatar igazán nem riasztotta el a gyerekeket attól, hogy nagy elánnal és jókedvűen vessék magukat a bázis látnivalóinak felfedezésébe, noha minden program szabadtéri volt (bár a gépkarabályt és pisztolyt egy sátornál lehetett megnézni, ez az állomás így kiváló menedékül szolgált az eső ellen, akárcsak a népszerű An-26-os szállítórepülő).

2016-ban szervezte meg először a repülőbázis az Iskolások hete programot. Első nekifutásra négy nap alatt 2500 tanuló látogatott el a reptérre, ezt a létszámot tavaly megismételték. Idén pedig még több gyermek kapott lehetőséget, hogy bepillanthasson a bázis mindennapjaiba: 139 csoportot, összesen több mint 3200 diákot fogadnak keddtől péntekig – tudtuk meg dr. Jónás János alezredestől, a bázis megbízott törzsfőnökétől. A cél változatlan, azaz hogy felkeltsék a diákok figyelmét a katonai pályára, és tájékoztatást nyújtsanak a Magyar Honvédség kötelékébe való bekerülés lehetőségeiről.

– Az elmúlt években nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a kezdeményezésről, így nem is lehetett kérdéses a folytatás. Nyilván a toborzás is célja az Iskolások hetének, reméljük, hogy a nálunk járó gyerekek közül többeket sorainkban is viszontláthatunk majd – mondta Jónás János, hozzátéve: vannak visszatérő osztályok, akik tavaly jó élményekkel mentek haza, így idén ismét regisztráltak. Egyébként a katonai pálya iránt megnövekedett érdeklődésről mondottakat támaszthatja alá, hogy idén már annyian jelentkeztek a bázis honvédelmi táboraira, hogy kettő helyett négy turnus lesz.

Az időjárás végül megkegyelmezett a legkorábbi osztályoknak is, 10 órára előbújt a nap, és gyorsan megszáradtak a vizes kabátok, cipők. Így végül megtarthatták látványos bemutatójukat az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Különleges Díszelgő Csoportjának tagjai, akik kihajtott szuronyú karabélyokat pörgettek és dobáltak a levegőbe (esőben ez még veszélyesebb mutatvány lett volna, ha csúsznak a fegyverek). Az eredeti menetrendhez képest kicsit később, de a Gripenek is felszállási engedélyt kaptak. A gyerekek, tinik emellett felpróbálhatták a pilótaruházatot, kikérdezhették a hajózókat, locsolhattak tűzoltófecskendővel, játszhattak vadászrepülőgép szimulátoron, megnézhettek egy őrkutya-bemutatót, de a héten még ejtőernyős-ugrás is tervezve van.

– A fiúk, de a lányok számára is érdekes látni, mennyi minden van egy ilyen bázison. Nem keserítette el őket az eső, nagy érdeklődéssel nézték a repülőgépeket – összegezte napjukat Irházi Zoltánné, a kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanítónője, aki másodikos osztályával érkezett a reptérre.

A helvéciai Feketeerdői Általános Iskola negyedikeseit Hachbold Anna tanítónő kísérte el.

– Egyik kolléganőnk látta meg a bázis hirdetést, ő szervezte le, hogy az iskolánkból több osztály el tudjon jönni. Még nem voltunk soha a bázison, de ahogy a gyerekeket néztem, nagyon tetszett nekik a program, főleg az ejtőernyő, azt mindenki felpróbálta, hogy milyen nehéz. Volt olyan diák is, aki kijelentette, hogy ő bizony katona lesz – mosolygott a tanítónő.