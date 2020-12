Délután tartják az éjféli miséket mindenhol a főegyházmegyében

A Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye területén attól függetlenül is a délutáni vagy kora esti órákra korlátozzák a szenteste napján esedékes istentiszteleteket, hogy milyen enyhítéseket jelenthet be a kormány decem­ber 21-én.

A szertartások során így is megkövetelik az óvintézkedések betartását minden egyes templomban, tudtuk meg a Kalocsa-Belvárosi Plébániától.

– A Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye a főpásztor javaslatára úgy döntött – függetlenül attól, hogy esetlegesen könnyíteni fognak a járványügyi intézkedéseken és a gyülekezési lehetőségeken –, minden egyházközségben az estére, éjfélre tervezett liturgiákat, szentmiséket, szertartásokat

a délutáni órákban tartsák meg, betartva a járványügyi szabályokat,

úgy, hogy mindenki biztonsággal, este nyolc órára hazaérhessen – ismertette az érsekség álláspontját Fülöp Ernő kanonok, a Kalocsa-Belvárosi Plébánia irodavezető plébánosa.

– A délutáni órákban meg lehet tartani az eseményeket, és a legtöbb helyről, főleg nagyobb városokból, közvetítések is lesznek. Természetesen ezzel együtt jár, hogy az adventi és karácsonyi időszakra való tekintettel a főpásztor felhatalmazást adott minden gyóntatási joghatósággal rendelkező lelkipásztornak, hogy a szükséges feltételek mellett általános feloldozást adjon, és természetesen figyelmeztette őket arra, hogy tartsák be a maximális biztonsági intézkedéseket, és így üljük meg, csendesen, a karácsonyi ünnepeket – részletezte.

A kanonok hangsúlyozta: a korábbi évektől eltérő ünnepi miserend még „kialakulóban van”, ennek összeállításához még néhány napra bizonyosan szükségük lesz. Mint mondta, arra már jó ideje kidolgozott és alkalmazott protokoll van, hogy hogyan védekeznek a járvány ellen a templomokban, és ettől nyilván az ünnepi időszakban sem fognak eltérni. Minden bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek el, amit a híveknek kötelező használni, és ugyanígy elvárt az orrot-­szájat takaró maszk használata, valamint a megfelelő távolságtartás, mint eddig.

– Azt is kérjük, hogy csak kézbe áldozzanak.

Az áldoztató pap az áldoztatás megkezdése előtt szabályos kézfertőtlenítést végez,

csak kézbe áldoztat, és utána is fertőtlenítést végez – magyarázta Fülöp Ernő. – A templomok megfelelő szellőztetését minden szentmise előtt és után biztosítjuk, ahogy a felületek fertőtlenítését is. Mindez nemcsak a kalocsai főszékesegyházra, hanem egyházmegyénk minden egyes templomára kiadott szabály – szögezte le.

Bár a teljes miserend, ahogy azt fentebb is írtuk, egye­lőre nem áll rendelkezésre, az atya felhívta rá a figyelmet, hogy online is elérhetőek lesznek az istentiszteletek. A szertartásokat továbbra is lehet követni élő online közvetítések formájában, a „Belvárosi Plébánia – Kalocsa” YouTube-csatornán, illetve a „Kalocsa Belvárosi Plébánia” Facebook-oldalon. Vasárnaponként, illetve karácsony első és második napján a tízkor kezdődő érseki szentmiséket lehet megnézni, míg de­cem­ber 24-én este hatkor szintén várható egy istentisztelet, amelyet a főpásztor mutat be a kalocsai főszékesegyházban.

