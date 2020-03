Délután 4 óráig ki kell költözniük a kecskeméti egyetemistáknak a kollégiumokból

A szerdán kihirdetett veszélyhelyzet miatt kiscsoportos személyes konzultációt sem lehet tartani a kecskeméti Neumann János Egyetemen, a kollégistáknak csütörtök délután 4 óráig ki kell költözniük a kollégiumokból, a hallgatók csak elektronikus úton intézhetik tanulmányi ügyeiket.

A Neumann János Egyetem honlapján megjelent tájékoztatás szerint a kontaktórák és a személyes jelenlétet igénylő konzultációk, illetve számonkérések megtartása mind nappali, mind levelező tagozaton további rendelkezésig szünetel. Még kiscsoportos személyes konzultációt sem lehet tartani.

A hallgatókat arra kérik, hogy figyeljék a kurzusok Neptun és NMS felületeit. A rendelkezések nem jelentik a féléves ütemterv változását és nem érinti a kurzusok teljesíthetőségét.

A Pedagógusképző Kar nappali tagozatos gyakorlati képzésén sem lehet részt venni, a területi gyakorlatok és a levelező tagozatos diákok gyakorlatai viszont folytatódhatnak, ha a befogadó intézmény azt nem korlátozza.

A duális és partnerségi képzésben résztvevő, munkaszerződéssel rendelkező hallgatók munkahelyi tevékenységét nem korlátozzák, ezen a téren a munkahely rendelkezései lesznek irányadók. Ugyanez vonatkozik a GAMF, KVK, GTK szakmai gyakorlatokra is.

A kormánydöntés alapján az egyetemi infrastruktúra (könyvtár, kollégium, egyetemi sportlétesítmények, járműépítő csapatok műhelyei és az egyetem egyéb nyilvános terei) nem használhatók. A magyarországi lakóhellyel rendelkező hallgatóknak a kollégiumokból (a belvárosi Lővei Klára és a homokbányai kollégiumból is) csütörtök 16 óráig ki kell költözniük. Az egyetemi sportrendezvények megrendezése is szünetel. A hallgatói ügyintézés kizárólag elektronikus úton történik.

Az irodák, az egyetemi infrastruktúra az oktatók számára használható, a tanároknak online és elektronikus oktatási és számonkérési formát kell választaniuk. Az egyetem vezetése a járványnak leginkább kitett korosztályokba tartozó munkatársaknak, krónikus betegségben szenvedőknek javasolja, hogy kerüljék a közösséget.

Az oktatókat kérik, hogy mielőbb vegyék fel a kapcsolatot minden kurzus esetében a hallgatókkal a Neptunon keresztül, ezen keresztül kell az információkat és a tananyagokat biztosítani. A nem oktató munkatársakra számára egyelőre normál munkarend marad érvényben.

Áder János előadása is elmarad

Az egyetemen a tervek szerint március 17-én Áder János köztársasági elnök tartott volna előadást, ezt elhalasztották. Mint arról már beszámoltunk, az 50 fő feletti nyilvános szakmai, tudományos, ismeretterjesztő és hallgatói rendezvényeket – például az állásbörzét és az Egyetemi Napokat – lemondják, illetve elhalasztják, a külföldi Erasmusos kiutazásokat nem engedélyezik.

