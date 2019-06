Dán szép korúak gimnasztikáztak a halasi főtéren

Elkápráztatta a halasiakat a dániai Hemmet városából érkezett Hojskolade Szenior Tornászcsapatának gimnasztika bemutatója, amit a város főterén tartottak. A dán szép korúak példája mutatja, hogy nem késő hetven éves korban sem késő elkezdeni táncolni és rendszeresen sportolni.

A dán csoport tagjai Kecskemétről érkeztek Halasra, ahol jelenleg vendégeskednek, de az elkövetkezendő napokban bemutatkoznak Ballószögön és a kiskunmajsai fürdőben is. A 2010-ben szerveződtek egyesületté azzal a céllal, hogy Argentínába utaznak, az utazás élménye mellett a másik közös motiváció a tánc, a gimnasztika volt, amit szerettek volna bemutatni a világ különböző országaiban. Így Jártak Kanadában, Skóciában és így jutottak el Magyarországra is.

A mostani kecskeméti vendégeskedésük során több környező településre is ellátogatnak, többek között Ballószögre, Kiskunhalasra és Kiskunmajsára is. Halasi látogatásuk során – melyet Tóth István, a kiemelkedő tornászeredményekkel rendelkező Fazekas Mihály Utcai Általános Iskola testnevelő tanára szervezett a dán vendégeknek –, jártak a Csipkeházba is, és a város főterén látványos tornabemutatóval lepték meg a halasi közönséget. Dániában komoly hagyománya van az idősebbek körében is a csoportos tornának. Hasonló közösség működik Kiskunhalason is Paczolay Gyula nyugalmazott pedagógus, tornaedző vezetésével, a Jól Idősödők Klubja.

A dán vendégek bemutatóját megnézte Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere is, aki ajándékot is vitt a szenior tornászoknak, akik nagy sikert arattak a halasiak körében.