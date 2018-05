Csütörtökre elkészül az óriási falfestmény

Újabb óriási méretű falfestmény díszíti majd az Erdei Ferenc téri lakótelep egyik épülettömbjének oldalát, a Csipkeházzal szemben. Marton Ákos és Vinkó Leó készülő alkotása mostanra sokaknak felkeltette a figyelmét.

A hatalmas falfestmény alig néhány lakótömbnyire van attól a társasháztól, amelynek teljes oldalát beborítja egy óriási méretű csipke­motívum, amelyet három éve NeSpoon lengyel street art művész készített.

A most készülő alkotás méretében szintén ilyen nagy lesz, témájában és képi világában azonban némileg eltér majd. Az alkotók csak annyit árultak el, hogy jellegzetesen kiskunhalasi motívumokból áll majd össze. A már elkészült elemekből egyelőre egy gyermeki arc rajzolódik ki és a halasi csipke motí­vumai is megjelennek a festményen, amely várhatóan csütörtökre készül el.

Pénteken 18 órakor Marton Ákos grafikus, festőművész munkáiból kiállítás is nyílik a halasi Közösségek Házában. A fiatal alkotó életének a művészet gyerekkora óta része, jelenleg a festészet áll hozzá a legközelebb, ezen keresztül tudja leghatásosabban kifejezni magát. Nem kategorizálja be technikailag magát, installáció, performance és street art vonalon is aktívan dolgozik. A képei a jelenkor problémáira reflektálnak, melyekkel nap mint nap szembenézünk.

– Az emberek szemét nem tudom felnyitni, de a képek méretével, a színek erejével eljuttathatom az üzenetem a nézőhöz. Minden képem egy kísérleti fázis lépcsőfoka, mely elengedhetetlenül fontos a következő kép megalkotásához – véli munkáiról a művész.