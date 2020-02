Csupa mosolygós arcot lehetett látni a sportversenyen

Pénteken harmadszor szervezett értelmi sérült felnőtteknek sport- és ügyességi csapatversenyt a Kecskeméti Szent László Lions Club, a fiatalokból álló Leo Club és a Mosolysziget nappali intézmény.

Az első két alkalommal 12-13 csapat vett részt, ezúttal viszont már 18 hatfős csapat érkezett kísérőkkel és szurkolókkal együtt a Rákóczi iskolába. A kecskeméti intézmények mellett Kalocsáról, Kiskunfélegyházáról, Kiskunhalasról, Kiskunmajsáról, Tassról, Tiszaugról, sőt Csongrádról és Szegedről is jöttek vendégek.

– A mai esemény egyik fontos célja a mozgás népszerűsítése, emellett nagy szerepe van az egészséges életmódra nevelésben is – mondta el Fazekasné Kis Ilona, a Mosolysziget intézmény vezetője. Mint tőle megtudtuk, a gondozottak nagyon készültek a versenyre, gyakoroltak is a megelőző napokban. Persze a szervezők olyan feladatokat találtak ki, hogy azokat mindenki teljesíteni tudja, ki gyorsan, ki kicsit lassabban. A hangsúly itt úgysem az eredményen volt, ennél sokkal fontosabb volt az ügyesség- és mozgáskoordináció fejlesztése, a megszokott környezetből való kimozdulás, a közösségi élmény, egymás segítése és pláne a játék öröme. Ahogy Fazekasné Kis Ilona egyszerűen, de annál kifejezőbben megfogalmazta: itt ma mindenki nyer!.

A feladatok nagyon változatosak voltak, volt például célbadobás babzsákkal, kockacukortorony építése, tekebábuzás, kapura rúgás, egy tál rizsben pénzérmék keresése, puzzle kirakása, kosárra dobás, szlalomozás párosával, sportpoharazás vagy labdavezetés.

És nemcsak az értelmi sérült felnőttek vetették magukat a játékba, két-két fővel minden csapatban ott voltak a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium tanulói is. Az iskolában nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a diákok közelebb kerüljenek az értelmi fogyatékkal élő emberekhez, a velük eltöltött idő során megértést, elfogadást, toleranciát tanuljanak. A mostani vetélkedő is lehetőséget adott erre, a tinik ezenkívül a szervezésben, lebonyolításban is jeleskedtek. Akárcsak a Lions Club ifjúsági tagozatának, a Leo Clubnak a tagjai, ők szintén bekapcsolódtak a versengésbe.

Az egyetemista Lőrincz Dominik tavaly a végül győztes tassi csapat kapitánya volt, és mint a Leo Club önkéntese úgy érezte, idén ismét itt a helye.

– Azért tartom fontosnak az ilyen eseményeket, mert véleményem szerint nekünk fiataloknak is nagyobb belátással kell bírnunk a sérültekkel szemben, ezért is jó, hogy ilyen sokan részt vettünk. Nekünk önkénteseknek az is a dolgunk, hogy népszerűsítsük kortársaink körében a hasonló programokat – mondta Dominik. A fiatalember bevallotta, tavaly nagyon izgult, milyen lesz a sérültekkel együtt játszani, de nagyon jó tapasztalatokat és élményeket gyűjtött.

– Ők nagyon nyitottak, pozitívak, nincs bennük semmilyen negatív hozzáállás, így én is boldogabb lettem, hogy velük lehettem, lelkileg sokat kaptam tőlük – mesélte Dominik.

A Szentgyörgyi iskolában tizedikes, szintén Leo-s Mezei Martina elhivatott önkéntes, jópár alkalommal segített már jótékonysági megmozdulásokon (például kerítésfestésnél), a Mosoly Klub rendezvényein, és tavaly a Rákócziban szervezett versenyen is.

– Nagyon szeretek másoknak segíteni, ez nekem boldogságot okoz. Itt mindenki jól érzi magát, mindenki örül és aktívan csinálja feladatokat – nyilatkozott lelkesen az ifjú hölgy.