„Csökkentett üzemmódban” indulnak el egyes szakrendelések hétfőtől

A járóbetegek kizárólag telefonon, előre egyeztetett időpontban mehetnek vizsgálatra, a korábbi előjegyzéseket is újra le kell egyeztetni – közölte szerdán a kecskeméti megyei kórház.

Közleményben hívta fel a figyelmet néhány információra a kecskeméti megyei kórház közösségi oldalán. Emlékeztetnek, hogy a veszélyhelyzet miatt március 16-tól szünetelnek a tervezett, nem sürgős műtétek és halasztható járóbeteg szakrendelések. Május 4-től ismételten lehetőség nyílik – többek között – a járóbeteg szakellátások és egynapos ellátások egy részének újraindítására, „szigorú szabályok és alapelvek mellett, fokozatosan, a lehetőségeknek megfelelően”.

Május 11-től elindulnak újra – ahogy fogalmaznak, „csökkentett üzemmódban” – egyes szakrendelések. Felhívják a figyelmet, hogy a vizsgálatokon kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet megjelenni, és a korábbi előjegyzéseket – veszélyhelyzet előtt kiadott időpontokat – is szükséges újraegyeztetni. Ahol lehetőség van rá, ott továbbra is távkonzultáció, telefonos vizit lesz. Konzultáció során az orvos felírhat e-receptet, és be is hívhatja a beteget időpontra, személyes találkozásra. Az adatokat az EESZT rendszerben ambuláns lap formájában rögzítik.

Beutaló-köteles szakrendelések esetében javasolják, hogy a háziorvos közvetlenül vegye fel telefonon a kapcsolatot az adott szakrendeléssel. A szakrendeléseken legfeljebb 4 beteget vizsgálhatnak óránként, ezért fontos, hogy a páciensek csak a megadott időben érkezzenek a vizsgálatra, a várókban töltött idő és az ott várakozók számának minimalizálása érdekében. – Amennyiben a beteg nem jelenik meg időben, a szigorú betegfogadási rend miatt a vizsgálatot nem végezzük el, a páciensnek új időpontot kell kérnie – figyelmeztet a kórház.

Az intézmény területén kizárólag védőmaszkban lehet tartózkodni, és kérik, aki tud, maszkban is érkezzen, lehetőleg egyedül. A váróban 1,5 méteres távolságot kell tartani. Az épületbe való belépéskor a bejáratoknál továbbra is lesz előszűrés lázméréssel és kérdőíves dokumentációval. Ha ekkor felmerül a koronavírus-gyanú, és a vizsgálat halasztható, a beteget hazaküldik, ha ellátása sürgős, a COVID-gyanús esetekre fenntartott Sürgősségi Betegellátó Osztályon vizsgálják meg. A járóbeteg szakellátásban a magas kockázatú tervezett beavatkozások előtt kötelező a koronavírus PCR vizsgálat elvégzése. Bizonyos elektív (az egészségi állapot kockázata nélkül halasztható) beavatkozásokat szintén csak egy negatív PCR eredmény birtokában végeznek el. Ha szükséges a teszt, annak helyéről és módjáról tájékoztatják a betegeket. Arról majd külön tájékoztatást ad a minisztérium a kórházak részére, hogy az egyéb szükséges mintavétel mikor és hogyan történik. Az egynapos ellátásokat és az akut esemény utáni rehabilitációs tevékenységek egy részét szintén fokozatosan, a lehetőségeknek megfelelőn újraindítják.

A szigorú előírások betartásának érdekében a rendelőintézetben a lakossági vérvétel még nem indul, ezért kérik a betegeket, hogy vegyék igénybe a város egyéb vérvételi pontjait. A laboreredményekről, egyéb leletekről a háziorvosnál, szakorvosnál vagy az EESZT rendszeren keresztül lehet tájékozódni.

Az Onkoradiológiai Központba érkezett betegeket továbbra is a Nyíri úti főbejáraton keresztül engedik be. A Bőrgondozó Intézetbe időpontra érkezők az épület bejáratánál szintén előszűrést követően, maszkban léphetnek be, tartózkodásuk alatt egymás védelmének érdekében a 1,5 méteres távolságot tartva.

A szakrendelési időkről itt tájékozódhatnak: https://www.kmk.hu/downloads/hirek/korona/szakrido0402.pdf

