Csendes órákat vezetnek be a félegyházi strandon

A hazai strandok közül elsőként vezeti be hétfőtől a csendes órákat a Félegyházi Termál Parkfürdő, ahol minden második hétfőn délelőtt várják az autista és más fogyatékkal élő gyermekeket, felnőtteket és családjaikat.

A csendes órák biztosítása jóval többről szól mint a zene egyszerű lehalkításáról. Sok-sok előkészület előzte meg az autizmusbarát szolgáltatás bevezetését, amelyről Iványi Ferenc a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. programirodájának vezetője számolt be lapunknak. Elmondta, a programiroda decemberi indulásakor felvette a kapcsolatot a város intézményvezetőivel. Arról kérdezte őket milyen igényeik, javaslataik lennének a városi sportcsarnokkal és a stranddal kapcsolatban. (Mindkét intézményt a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. üzemelteti.)

– Az Egészségfejlesztési Iroda vezetője, Tóth Katalin hívta fel a figyelmemet a csendes órák kezdeményezésre, amelyet elsőként az egyik sportáruház vezetett be hazánkban. A csendes órák bevezetésének ötletét a helyi és környékbeli szakemberek is támogatták. Szakvéleményük alapján teremtettünk olyan körülményeket, melyek élvezhetővé teszik a strandolást az autisták számára is. Vannak ugyanis olyan autista társaink, akiknek érzékszervei sokkal érzékenyebbek, ezért nehéz elviselniük az átlagos zajokat, szagokat és fényeket. Így a félegyházi strandon a csendes órák alatt nem használják a hangos bemondót, nem szól majd a zene, az úszómester sem használja a sípját, a strandolóknak le kell lehalkítaniuk a telefonjaikat, a büfében nem darálják majd a kávét, nem lesz csörgős műanyag pohár és nem lesznek zajjal járó munkálatok sem. Ezeket a szabályokat a strand házirendje is tartalmazza. Tehát a csendes órák alatt, csak az jöjjön a félegyházi strandra, aki ezeket az előírásokat elfogadja és be is tudja tartani – hangsúlyozta Iványi Ferenc. Arról is beszámolt, hogy felvette kapcsolatot Zsámboki Annával a Kecskeméti Tankerület vezetőjével is, annak érdekében, hogy azokhoz a megyebeli iskolákhoz is eljusson a csendes órák híre, ahol autista gyermekeket tanítanak.

Azt is megtudtuk, hogy a csendes órák alatt pedagógusok és a Kossuth Lajos Szakképző Iskola gyermekgondozást tanuló diákjai nyári szakmai gyakorlatukat töltve segítik az autista gyermekekkel érkezőket a strandon. Ugyanakkor az autisták könnyebb tájékozódása, boldogulása érdekében szakemberek által készített képeket is elhelyeznek a strand területén.

A programiroda vezetője azt is elmondta, egyelőre nyáron kéthetente lesznek csendes órák, ám amennyiben igény lesz rá folytatják az autizmusbarát szolgáltatást.