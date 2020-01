Csatornázzák a kalocsai kertvárost

Új csapadékvíz-elvezető hálózatot telepítenek a kertvárosban, a munkák a napokban el is kezdődnek, tudatta a városüzemeltetési és -fejlesztési osztály.

Egy korábban elnyert pályázat teszi lehetővé a fejlesztést, a kertváros Foktői út–Móra Ferenc utca–Vörösmarty Mihály utca–Menyhárt László utca által határolt területén, vagyis ott, ahol az utóbbi években sok gondot okozott a nagy esőzések során felgyűlt víz. Kalocsa önkormányzata tavaly év végén lefolytatta a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást, amely után vállalkozási szerződést tudott kötni a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel, jelentették be.

– Bruttó kétszázmillió forint áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására, és bár a projekt támogatási intenzitása százszázalékos, a beérkezett ajánlatok szerint Kalocsa Város Önkormányzatának közel bruttó 7,7 millió forintos többlettámogatást kellett biztosítania annak érdekében, hogy kiviteli vállalkozási szerződés kerülhessen megkötésre – számolt be Boromisza Viktor, a városüzemeltetési és -fejlesztési osztály vezetője. – Már tavaly november-decemberben megkezdődtek a tényleges kivitelezési munkálatok, a Foktői út mellett található záportározó kialakításával – idézte fel. Ennek a projektnek a keretében fogtak hozzá a terület aljnövényzetének és fáinak eltávolításához.

A szakember elárulta: a beruházás a javarészt nyílt vízelvezetők vonalának kiépítésével folytatódik. Lesz, ahol a meglévő csatornát alakítják át, máshol újat fektetnek le. Első körben a Foktői úton, aztán a Móra Ferenc utcán fognak dolgozni, jelentette be, aláhúzva, hogy ennek előkészületei – például a gázvezetékek feltárásai – már most is láthatók, amit a kivitelező cég a gázszolgáltató segítségével végzett el. A napokban induló munkákról folyamatosan értesítik ki az érintett városrész lakosságát, akiket nemcsak a portájukon várható földmunkánkról kell tájékoztatni, hanem arról is, hogy milyen módon tudják majd megközelíteni az ingatlanjukat.

Boromisza Viktor leszögezte: az utcák járhatósága és a kapubejárók használata „valamilyen módon biztosítva lesz” minden ott élő kalocsai számára, még akkor is, ha fel kell bontani a házak előtti területet. Mint mondta, „természetesen az eredeti állapot visszaállításáról is gondoskodni fognak, mihelyt a létesítmény kivitelezése megtörtént”. Emlékeztetett: a beruházást a megkötött szerződések szerint idén december 31-ig kell befejezni, de jelezte: ez inkább őszi projektzárást jelent. Figyelmeztetett: a kivitelezés nemcsak az autósok számára okoz majd kisebb fennakadásokat, hanem a gyalogosoknak is, hiszen egyes helyeken nyilván el kell bontani a járdát.