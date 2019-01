Családok történeteit hordozzák a régi fényképezőgépek

Különleges, 260 darabból álló fotótörténeti ritkaságokból nyílt tárlat a Gáspár-középiskolában. Sirkó Zoltán hét hónapja kötelezte el magát a fényképezőgépek gyűjtése mellett, akkor vásárolta meg Mester Ferenc 35 év alatt összegyűjtött 204 gépből álló gyűjteményét. Azóta a számot majdnem megkétszerezte.

A Gáspár András szakgimnázium és szakközépiskola dísztermében szerdán tartották meg a fényképezőgépeket bemutató tárlat ünnepélyes megnyitóját. A gyűjtemény majdnem 100 év fényképezőgépeit mutatja be, melyek 1903 és 1999 között készültek, még a digitális fényképezőgépek világa előtt. A kiállítás része az iskola 135 éves jubileumi rendezvénysorozatának.

A megnyitón az iskola fényképész képzésében is részt vevő két tanár, Kovács Gergő és Deli Gábor köszöntötte a gyűjtemény jelenlegi és korábbi tulajdonosát. Deli Gábor – mint művésztanár – a festészet és a fotográfia kapcsolatát mutatta be a XX. század fordulója tükrében, Kovács Gergő pedig a kiállításon látható fotótechnikai találmányok történelmi fejlődését vázolta.

A kiállítás kapcsán Sirkó Zoltánt arra kértük, meséljen új szenvedélyéről.

– Nem értek a fényképezőgépekhez, de maga a látvány, a műszaki érdekességek azok, melyek magukkal ragadtak – mesélte a nyugdíjas tengerész. – A mobiltelefonok kiszorítják már a fényképezőgépeket, így remélem a mai diákok érdeklődve ismerkednek majd meg a filmes fényképezőgépekkel. Néhányat kitettünk egy asztalra, ahol közelebbről megtekinthetik, hogyan is működtek filmmel – jegyezte meg.

A gyűjtő hét hónapja vásárolta meg a 204 darabból álló gyűjteményt Mester Ferenctől, aki 35 éven át gyűjtötte a gépeket.

– A hét hónap alatt majdnem megdupláztam a gyűjteményt, jelenleg 402 fényképezőgépem van – tette hozzá Sirkó Zoltán. – Folyamatosan keresem az újabb és újabb gépeket, mind a 402 különböző. Nézem a magyar és nemzetközi internetes oldalakat, járom az ócskapiacokat, és szerencsére ajándékba is kapok – árulta el.

A gépek mindegyike üzemképes, a gyűjtő folyamatosan karbantartja őket.

– Ezek a gépek egykor családok tulajdonában voltak, fényképek sokaságát készítették el velük. Ott voltak a család legnagyobb ünnepein, eseményein. Jártak a háborúkban, esküvőkön, keresztelőkön, temetéseken. Bejárták a világot. Sok-sok élmény kötődik hozzájuk. Ezért is döntöttem úgy, hogy ameddig csak tudom, bővítem a gyűjteményemet – mondta Sirkó Zoltán.

Hét hónappal ezelőtt vált meg a 204 darabból álló gyűjteményétől Mester Ferenc.

– Nagyon sajnáltam, de már nem tudtam hol tárolni a gépeket. Örülök, hogy jó helyre került, és egyben maradhatott a gyűjteményem, mely 35 év szenvedélyes munkája – mesélte meghatódva Mester Ferenc, aki szintén nem ért a fényképezéshez, de a gépeket szerette.

– Az elsőt az 1980-as évek közepén egy bolhapiacon vásároltam meg. Mindig is gyűjtöttem valamit, hol gyufáscímkét, hol szalvétát… Úgy gondoltam, jól mutat majd a fényképezőgép az íróasztalom felett. Annyira megtetszett, hogy elkezdtem gyűjteni, melyben a feleségem is támogatott. Sokszor megfordultam a kecskeméti KGST-piacon, de az ország számos városába is elmentem egy-egy nagyobb piacra, például Pestre az Ecserire. Később a pedagógus ismerőseim jóvoltából diákok is sok olyat hoztak, amit már a családjuk megunt. Egyet megtartottam, egy 30 éves Canont, ezzel fényképezek mindenhol. Azon kevesek közé tartozom, akik még járnak filmet előhívatni – mesélte.

Továbbvándorol a kiállítás

A tárlat február 4-éig tekinthető meg, ezt követően a Corvin Mátyás Általános Iskolába vándorol át a gyűjtemény, sőt kiegészül a gyűjtő további 150 gépével. A Gáspárban elsősorban szakmai gépek kaptak helyet, a Corvinban a gyerek- és hobbi fényképezőgépeket is bemutatja a gyűjtő.