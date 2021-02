Családok százainak nyújtottak segítő kezet

A Babaváró kedd esték előadássorozat öt év alatt több száz családnak nyújtott segítő kezet, biztonságos útmutatást a szüléshez és a babával való első hetekhez, hónapokhoz.

A TANDEM Kapcsolatműhely ingyenes programsorozata a járványhelyzet alatt is töretlen népszerűséggel működik.

A cél a kezdetektől, 2016 ősze óta változatlan. Az előadások során a szakemberek olyan hasznos információkat osztanak meg a kismamákkal, a babát tervező párokkal, melyek megalapozhatják az egészséges kötődést, a minél örömtelibb szülő-gyermek kapcsolatot. Az előadások nem csak elméleti tudást nyújtanak, a résztvevők korszerű és családbarát gyakorlatokat sajátíthatnak el.

Az előadássorozatot a TANDEM Kapcsolatműhely szervezi. A tapasztalatokról Néma Attiláné Ella szakmai vezető adott számot, aki személyesen is részt vállal az előadások megtartásában.

Azzal a céllal indítottuk útjára programunkat, hogy útmutatást, korszerű, hiteles információkat adjunk a kismamáknak, a kezdő anyáknak, apáknak, nagyszülőknek. Saját munkánkból kifolyólag tudjuk, hogy miben bizonytalanok leginkább az édesanyák, így elsősorban ezekre a témákra koncentráltunk

– összegezte Némáné Ella.

A program minden hónapban négy témát jár körül. Az első kedden a szülésről, a pozitív szülésélmény egyszerű titkairól mesél Némáné Ella, aki több mint egy évtizede dolgozik szülésfelkészítőként, dúlaként is. A második kedden a szoptatásról, a csodálatos anyatejről szól Szabóné Kis Éva védőnő, laktációs szaktanácsadó, szülő-csecsemő konzulens. A harmadik kedden a hordozás előnyeit és a különböző hordozóeszközöket ismerhetik meg az érdeklődők Lipcseiné Tolvaj Mária védőnő, hordozási tanácsadó, illetve Butkáné Kis Regina hordozási tanácsadó tolmácsolásában. Gyakorlati tippeket adnak, nemcsak a baba hordozására, hanem már a kismamák pocakkötésére is. A negyedik kedden ismét Némáné Ellával találkozhatnak az érdeklődők, aki babamasszázs-oktatóként a babaápolás, babamasszázs témakörében tart előadást, bemutatja a természetes babaápolás fortélyait, a sírás kezelését, a fürdetést és a hasfájás elleni egyszerű babamasszázs lépéseit.

– Ötödik éve minden hónapban ez a négy téma kerül sorra. Bevált, népszerű a sorozatunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy leginkább a félidős vagy annál idősebb várandósok kíváncsiak előadásainkra, legtöbbször az apa is elkíséri őket. Előfordulnak az előadásokon nagymamák is, ami kifejezetten előnyös, hiszen az ő idejükhöz képes szinte mindent másképp csinál egy mai anya, változtak az egészségügyi irányelvek is, másképp kezeljük a szoptatás, altatás dilemmáit. Minden hónapban mások jönnek, örömmel mondhatom, szívesen ajánlanak minket egymásnak a kismamák és anyák. Az öt év alatt így családok százaihoz jutottak el segítő előadásaink – jegyezte meg a szakember.

A Babaváró kedd estéket az első években a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban érhették el az érdeklődők. 2019-ben átköltöztek a Hírös Agóra kulturális központba, majd 2020-ban a vírushelyzet beköszöntével azonnal online térre váltottak a szervezők, hogy a segítség továbbra is elérhető legyen a családok számára.

– Bízunk benne, hogy hamarosan ismét személyesen találkozhatunk a családokkal, de az online kapcsolat is jól működik. Az irántunk való bizalmat jelzi, hogy az előadáson kívül is többen keresnek meg minket kérdéseikkel, egyéni problémáikkal. Mindenkinek szívesen segítünk a saját szakterületünkön belül, vagy más szakembert ajánlunk. Az előadássorozattal éppen az volt a célunk, hogy tudják a kismamák, a későbbiekben is van kihez fordulniuk – árulta el Némáné Ella.

Az előadássorozat ingyenes, a TANDEM Kapcsolatműhely az előző években pályázati támogatás jóvoltából tarthatta meg díjmentesen a programokat. Ella azonban megerősítette a jó hírt, bár a pályázati idő lejárt, de a jövőben is ingyenesen tartják meg az előadásokat a Hírös Agórában, illetve amíg a vírushelyzet miatt ez szükséges, az online térben.

Legközelebb jövő kedden (február 23-án) a babagondozásról és babamasszázsról lesz szó. A csatlakozási linket a Szülés szívvel-lélekkel a vírushelyzetben is elnevezésű Facebook-csoportban találják meg az érdeklődők.