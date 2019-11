Családok sokasága kapott már segítséget az összefogástól

Öt év alatt ­bajba jutott kisgyermekes családok százainak segített az Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány, azaz az E-Kecsap. A védőnőkből és önkéntesekből álló csapat ezekben a hetekben a mindennapi feladatok mellett már a karácsonyra is készülődik, és a tűzifa beszerzésén dolgozik.

– Öt éve alapították meg az E-Kecsapot. A kezdeti célkitűzések változtak, bővültek az évek alatt? – kérdeztük Szabóné Kis Évát, az alapítvány vezetőjét.

– Nem, továbbra is azért dolgozunk, hogy segítsünk a rászoruló gyermekes családokon az adományozók jóvoltából. Hidat képezünk a bajbajutottak és a segítők között. Ami változott az az, hogy sokkal szervezettebben működünk a kezdeti évekhez képest. Ez köszönhető annak, hogy az öt év alatt kiderült, a csapaton belül kinek mi az erőssége, és azon a területen erősíti a munkafolyamatokat.

– A csapatuk felállása változott az évek alatt?

– Igen. Egy évvel ezelőtt önkéntesek csatlakoztak munkánkhoz, akik óriási segítséget jelentenek, hiszen így még több családhoz tudunk eljutni. Az alapító védőnők közül rajtam kívül Nagy Szilvia és Koleszárikné Németh Beáta, valamint Kissné dr. Szabó-Kis Mária ügyvéd az, aki ma is oszlopos tagja a csapatnak.

– Az önkéntesek – civil foglalkozásukat tekintve – szintén az egészségügy vagy a családsegítő részről érkeztek?

– Nem, nagyon változó, hogy mivel foglalkoznak. Van közöttük cégvezető, egészségügyis, álláskereső, hivatalban és magánszférában dolgozó egyaránt. Valamennyien két-három családdal foglalkoznak. Nagyon örülünk nekik. Egyrészt, mert általuk az alapítvány ki tudta terjeszteni a segítőhálóját. Másrészt a mi látókörünket is tágították. Sok mindent új megvilágításba helyeztek, amit eddig mi belülről nem láttunk.

– Az alapítvány egyszerre hány családdal tud foglalkozni?

– A kezdetben egy családdal indultunk, majd lett 10–20, ma pedig 40–50 családon tudunk egy időben segíteni. Van is rá igény.

– Hogyan találnak rá a családokra?

– Védőnőként sok rászoruló családdal találkozunk, kezdetben csak velük foglalkoztunk. Az évek alatt, ahogyan ismertté váltunk, egyre több pedagógus, óvónő, szociális munkás vagy a gyermekjóléti szolgálat keres meg minket.

– Csak Kecskeméten dolgoznak?

– Igen, de rendkívüli esetekben nem mondunk nemet környékben élő családoknak sem.

– Odaadó és lelkiismeretes munkájukat mutatja, hogy a magánszemélyek mellett sok vállalkozás is beállt az adományozók közé.

– Mindig törekedtünk arra, hogy megőrizzük a hitelességünket. Ennek eredménye, hogy folyamatosan nő a segítők száma. Kisebb és nagyobb cégek is mellénk álltak. Óriási segítséget jelentenek, különösen a nagyobb összegű adományoknál. Egyik legkiemelkedőbb támogatónk a Mercedes-Benz Hungary Manufacturing Kft. kecskeméti gyára.

– A mindennapokhoz szükséges adományok mellett miben tudtak még segíteni?

– Az évek alatt volt néhány nagyobb volumenű segítségünk. Betegség miatt segítettünk például fürdőszoba-átalakításban, kerekesszék szállítására alkalmassá tettünk egy autót, valamint automataváltós autó és elektromos ágy vásárlásához is jelentős összegekkel járultunk hozzá. Ezek milliós tételek voltak, nagy összefogásra volt szükség.

– Elsősorban miben kérik a családok a segítséget?

– Ruhaneműkben ma már kevésbé, inkább a havi nagy bevásárlásokhoz, iskola- és óvodakezdéshez nyújtunk segítséget. Télen a tűzifát is sokan kérik.

– Van raktáruk?

– Nincs, bár sokszor jól jönne. A raktár valahogy még nem jött össze az öt év alatt. Így mindig célzottan gyűjtünk, és rögtön át is adjuk az adományokat.

– Pénzt sosem adnak?

– Nem, ez nem is célunk. Ugyanakkor életmód- és pénzügyi tervezésben segítünk. Leülünk a családdal, megbeszéljük, hogyan és hol tudnának spórolni. Erre van szakemberünk is. A későbbiekben szeretnénk más témakörökben is segíteni, így háztartáshoz, gyermekneveléshez, családtervezéshez is kérhető majd szakember.

– A családoknak a segítség után sikerül kikerülniük a nehéz helyzetükből?

– Sajnos a legtöbb család olyan hitelcsapdában él, mely csak hosszú távon szüntethető meg, így sokáig ott állunk mellettük. Szerencsére vannak olyan családok, akik csak pillanatnyilag szorulnak a segítségünkre, utána tudják élni az életüket. Például, amikor egy családnak babája születik, és az elinduláshoz kérnek babakocsit, kiságyat és ruhákat. Nekik a továbbiakban már nem kell segítenünk, a fizetésükből a mindennapokra telik.

– Hogyan ünnepelték meg az ötéves születésnapot?

– Jótékonysági főzést szerveztünk, melyre meghívtuk a támogatóinkat. Kötetlenül beszélgettünk, és a cégvezetők is megismerkedhettek egymással. Az elkészült ételekből pedig tíz rászoruló családot megajándékoztunk, melyet ételesben vittek el.

– Mely események voltak a legemlékezetesebbek az öt év alatt?

– Számomra minden évben a karácsonyi ünnepségünk a legmeghatározóbb, ahol a családokkal együtt mézeskalácsot sütünk, szendvicset készítünk az ajándékozás előtt, utána pedig közösen énekelünk. Mindig nagyon bensőséges a hangulat. Egyszer egy anyuka meghatódva mondta utána, hogy neki ez volt az élete legszebb karácsonya. Ezeken kívül a jótékonysági sporteseményeinket emelném még ki, amikor beteg gyermek javára gyűjtünk a sportszerető emberekkel együtt. Tavasszal ezer ember futott együtt a jó cél érdekében.

– Mik a terveik a jövőre nézve?

– A jótékonysági sportnapokat mindenképpen folytatni fogjuk, évente két alkalommal segítenénk egy-egy családon. Egyébként pedig továbbra is dolgozunk, ahogy eddig, hogy minél több, bajba jutott gyermekes családnak segítő kezet nyújthassunk.