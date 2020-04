Csaknem minden lakásba jutott szájmaszk Kalocsán

Az önkormányzat hetek óta osztja a védekező eszközt és fenntartja a helyi korlátozásokat.

A múlt héten még több szájmaszkot juttatott el a lakosság számára az önkormányzat. A képviselők segítségével szétszórt textil, 60 fokon mosható és vasalóval fertőtleníthető eszközből minden postaládába csak egyet dobnak be. Ez egyrészt a városban lévő szűkös varrodai kapacitások miatt alakult így, másrészt pedig a városvezetés nem akarja, hogy családonként egyszerre több ember hagyja el otthonát, például bevásárlás céljából. Utóbbi tevékenységre vonatkozóan fenntartják a helyben bevezetett szabályozásokat is.

– A kijárási korlátozás hatályban van, tehát még nem lazíthatunk. A célja az, hogy lecsökkenjen a közterületeken a személyi forgalom, kevesebb ember legyen kint az utcán, és ne adják át egymásnak a vírust. Az egészségünk megóvása érdekében Kalocsa Város Önkormányzata mosható szájmaszkokat juttat el mindenkinek a postaládájába, háztartásonként egy darabot – emlékeztetett a néhány hete zajló akcióra dr. Filvig Géza polgármester. Újra kihangsúlyozta: a kiosztott egy darab maszkkal egyben arra is céloznak, hogy családonként legfeljebb egy személy menjen bevásárolni, és rajta mindenképpen legyen szájmaszk. A múlt hétig összesen kb. 7.200 háztartásba jutott maszk, amivel a város közelít a teljes lefedettséghez (Kalocsán – a nepesseg.com 2019-es nyilvántartása szerint – 7.790 lakás van).

– A fertőzések számának országos növekedése miatt indokoltnak tartom, hogy Kalocsán az üzletekbe, boltokba, szolgáltatókhoz minden lakosunk szájmaszkban mehessen csak be – erősítette meg az április 18-án életbe léptetetett és továbbra is javasolt helyi korlátozást, amit a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. által üzemeltetett Búzapiac téri piaccsarnokban is kötelezővé tettek (annak ellenére, hogy nyitott ingatlan), mind az árusok, mind pedig a vásárlók számára. Bár a korábbi rendelkezést a városvezető csak a hétvégére rendelheti el (ennyi időre ad felhatalmazást a kormány a polgármestereknek), a kalocsai üzletek jó része folyamatosan alkalmazza, és kizárólag így engedi be a vevőket.