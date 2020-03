Csak szájmaszkban szolgálnak ki a patikusok Kalocsán

Nem engedik a gyógyszertárak, hogy egy-egy ember nagyobb mennyiségben vásárolja fel a szájmaszk- és fertőtlenítőkészleteket, amelyek eleve hiánycikknek számítanak, és gyakran alternatív megoldással pótolhatók.

Kézfertőtlenítőt például saját műhelyükben gyártanak a patikák, a folyékony szappanokat pedig kisebb kiszerelésekre osztják szét, és vevőnként csak egyet adnak el belőlük naponta. Ezt azért vezették be, mert egy-egy ember akár az egész napi készletüket is felvásárolná, ha hagynák. Van olyan gyógyszertár, ahol beszerzési áron adják a szájmaszkot, sőt, adományoznak is belőle, pedig saját maguk számára sincs sok.

– Az ellátás olyan időszakot él át, amilyet eddig még soha nem tapasztaltam meg, sem én, sem a szüleink. Nagyon nagy terhet ró az egész egészségügyi ellátási rendszerre az, ami most történik. Nagyon nagy mennyiségű a gyógyszerek kiváltása, mindemellett le a kalappal a nagykereskedők előtt: állják a sarat, ha osztásban is, de kapunk gyógyszert, ha nem azonnal, akkor másnapra. Akadozik az ellátás, de folyamatos – fogalmazott dr. Kasziba István gyógyszerész, patikatulajdonos.

– Mivel az önkormányzati és egészségügyi, valamint szociális intézményekben dolgozók nem tudtak maszkhoz jutni, mert az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) nem tudott részükre juttatni, a patikánk felajánlott 300 darabot, hogy tudják folytatni a mindennapi munkájukat. Emellett én is egy külsős cégtől tudtam szerezni ezt a néhány maszkot, meg még egy párat, amit a család másik patikájában adtunk el, de azóta sajnos nem tudtunk újabbakat beszerezni – vallotta be.

– Az ellátás problémája az, hogy sokkal nagyobb a kereslet, mint amit most a magyarországi gyártókapacitás elbír. Úgy hallottuk, hogy külföldről érkezik hozzánk maszk, így pár napon belül ez a probléma elméletileg meg fog oldódni – mondta. Itt érdemes hozzátenni: az operatív törzs napokban tartott egyik tájékoztatóján Lakatos Tibor ügyeleti központvezető is kitért a hiányra, amelyet a magyar büntetés-végrehajtás segítségével is igyekeznek orvosolni: a börtönökben, fegyházakban, ahol erre van kapacitás és eszköz, napokon belül elkezdődik a maszkok gyártása.

– A kézfertőtlenítők kérdése szintén probléma, mert amit a WHO előírt, akár az alkoholból, akár isopropyl alkoholból készült kézfertőtlenítőknél az alapanyag maga a 96 százalékos alkohol, vagy isopropyl alkohol, és ezekből szokott hiány lenni – magyarázta dr. Kasziba, megjegyezve, hogy a héten több napon is hozzájutottak ilyen szállítmányhoz, így, hasonlóan más kalocsai gyógyszertárakhoz, „megfeszített munkával” gyártják a kézfertőtlenítő géleket, a saját laboratóriumukban.

– Folyékony szappanhoz szintén hozzá tudtunk jutni, ezeket 400 ml-es kiszerelésben dózisoljuk, hogy minél több embernek jusson belőle. Természetesen az országban sem állnak rendelkezésre korlátlan mennyiségben ezek a szerek, ezért a kiadást szintén limitáltuk: egy nap alatt egy ember csak egy darabot vihet – számolt be. Megemlítette: mivel patikánként kb. száz darabnál több nem igazán áll rendelkezésre ezekből a készítményekből egyszerre, nem hagyhatják, hogy egy-egy vastagabb pénztárcával rendelkező vevő akár 40-50-et, vagy százat elvigyen, mert akkor sokakat nem tudnak majd kiszolgálni, és ezt „nem tartják fairnek”.

– Pánikra semmi ok, álljuk a sarat: ami aktuálisan hiánycikk, azt helyettesítjük, ami pedig ma éppen nem kapható, azt másnapra megrendeljük – foglalta össze, hozzátéve, hogy tudomása szerint az összes városban lévő patika ugyanígy jár el. – Naponta és fejenként kettő kézfertőtlenítő gélt és egy spray-t biztosítunk, addig, ameddig az ellátás folyamatos. A szappanokat, fertőtlenítőket, amikből jövő hétre kapunk újra nagyobb mennyiségben, szintén kidózisoljuk – ismertette a saját gyakorlatot.

A patikus hangsúlyozta: nagyon nagy rohamra a következő hetekben már nem számít, hiszen a lakosság sok mindent hazavitt, amikor tetőzött a „beszerzési láz”. Hozzátette: az a tapasztaltuk, hogy az emberek „nagyon fegyelmezetten és rendezetten” viselkednek a patikákban, és elfogadják a tényt, hogy vannak bizonyos árucikkek, amelyekhez csak korlátozott mennyiségben tudnak hozzáférni. Dr. Kasziba azt is megjegyezte: nem véletlen, hogy maszkban-kesztyűben zajlik a kiszolgálás a gyógyszertárakban: „saját előírásként” vezették be, mindenhol. Mint mondta, a gyógyszertáraknak az AEEK száz-száz szájmaszkot adott, kb. egy hete – ez a mennyiség már fogytán van, de azt az ígéretet kapták, hogy hamarosan újabb szállítmány érkezik.

– Úgy veszem észre egyébként, hogy nyugodt a szakma. Beletörődtünk abba, ami a múlt héten kialakult. Erre esküdtünk fel, ezért vagyunk – fejtegette, még annyit kérve lapunktól, hogy tolmácsoljuk személyes üzenetét. – Szeretném megkérni a szüleim korabeli, idős embereket, hogy ne tartózkodjanak az utcán! Próbáljanak otthon maradni, kérjék mások segítségét a bevásárlásban, vagy ha szükséges, kérjenek kiszállítást a gyógyszertáraktól, mert szállítanak ki gyógyszert – húzta alá, egyértelművé téve, hogy a jelen helyzethez képest indokolatlanul sok veszélyeztetett korú embert lát mozogni a városban, és igen, a patikákban is.