Csak írásbeli számonkérések várnak az idén érettségizőkre

A koronavírus-járvány miatt, ahogy tavaly, úgy ebben az esztendőben is néhány kivételtől eltekintve szinte csak írásbeli számonkérések várnak az érettségiző tanulókra. Az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében a 9–12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás. A vizsgákban érintett személyeket kérdeztünk a témával kapcsolatban.

Dr. Harnos István, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium igazgatója szerint a legfontosabb az, hogy tarthatnak érettségit, és a végzős diákok az itt elért eredményük alapján juthatnak be a felsőoktatásba.

– Már tavaly sem okozott különös gondot, hogy a tanulók írásban adtak számot a tudásukról, mivel mindenki egyforma feltételek mellett éri el a végső pontszámát – mondta Harnos. – Örültem annak, hogy a tavalyitól eltérően, idén a normál érettségivel egy időben zajlanak majd az előrehozott érettségik. Mivel iskolánk sikerterületei az idegennyelv- és az informatikaoktatás, így sokan előbb szeretnének vizsgázni ezekből a tárgyakból. A középszintű érettségi mellett gimnáziumunk emelt szintű érettségi helyszín is. Mindezek eredményeképp egyszerre több diáknak kell biztosítanunk a biztonságos környezetet a vizsgáknál, de nem okoz gondot, felkészültek vagyunk.

Tanáraink eddig is a tanulók eredményes továbbtanulását tartották elsődleges céljuknak, és ennek az útnak a befejezése a sikeres érettségi.

Mi is azt tartjuk biztonságos döntésnek, hogy a középiskolákban még marad az online oktatás erre a pár napra. Bízunk abban, minden végzős megőrizheti egészségét, és jó közérzettel, jó erőnlétben tudása legjavát adhatja az adott napokon.

Schnell Ildikó, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium magyar–német szakos tanára a döntést nem minősítené, hiszen vannak diákok, akik örülnek neki, mert írásban jobbak, de akadnak többen, akik a szóbelitől remélik a jobb jegyet.

– Az tény, korábban a szóbeli lehetőséget adott arra, hogy a határeseteknél javítsanak a tanulók a jobb jegy reményében. Ez sem tavaly, sem idén nem adatik meg, marad az írásbeli javítókulcsa alapján kapott érték és jegy. Saját tantárgyaimnál, a magyarnál van nagyobb súlya a szóbelinek, hiszen ott korábban a 150 pontból 50-et tett ki a szóbeli. Ugyanez az arány a középszintű németnél 117:33 volt az írásbeli javára. Ráadásul így a vizsgánál a teljes beszédkészség felmérése is elmarad.

Bapcsán Botond, aki most végez a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikumban elektronikai technikusként, így várja az érettségit: – Nekem semmi gondom nem lett volna azzal, ha van szóbeli. Mi már a 11.-es évfolyam második félévében és most, szinte végig a 12. évfolyamon online oktatásban voltunk. A szóbeli tételek készen állnak, bárki számára letölthetők, csak meg kell őket tanulni – mondta. – Aki írásbelire készen áll, az a szóbelit is tudta volna teljesíteni. Én kimondottan sajnálom, hogy nem lesz szóbeli, mivel én jobban kommunikálok, mint írok. Ráadásul szóbelinél a tanárok kérdésekkel is segíthetnek, rávezethetnek, és nem vagyunk kitéve kizárólag a szigorú javítókulcsok pontrendszerének.

Amit még igazán sajnálok, hogy nekünk, a szakképzésben tanulóknak, nincs arra lehetőségünk, hogy érettségi előtt kis csoportban bejárjunk, mely szakmai tantárgyaknál nagyon jól jönne.

Februárban még ez hivatalosan megadatott, érezhető is volt a motiváció, az erősödő munkamorál, melyet az online oktatás rendesen lenyomott a több hónap alatt. Ettől függetlenül én az online oktatás alatt is mindent beleadok, rengeteget tanulok. A magyartól, a történelemtől és a szakmai vizsgától nem félek. Eleinte a matektól és az angoltól tartottam, de most már, a lelkiismeretes tanulás eredményeképp, sokkal magabiztosabb vagyok. Szerintem, akik felmérik ésszel az érettségi értékét és komolyságát, azok ugyanígy tesznek. Akik pedig nem, hát nagy eséllyel buknak.

A járványhelyzet miatt a végzős évfolyam számára a legbiztonságosabb döntés az volt, hogy érettségi előtt két héttel ők már nem ülnek vissza az iskolapadba, hiszen könnyen megtörténhetett volna, hogy egy esetleges fertőzés miatt épp az írásbelik idejére kerül karanténba egy osztály – vélekedett a középiskolák május 10-ei nyitásáról Téglás László, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója.

Azzal kapcsolatban, hogy idén is csak írásbeli vizsgákon adnak számot tudásukról az érettségizők, Téglás László úgy fogalmazott: iskolájukban a tavalyi érettségi eredmények átlagán egyértelműen látszódott, hogy a szóbeli kiesése miatt, ami jellemzően segített javítani az írásbelin szerzett jegyeken,

2-3 tizeddel romlottak a teljesítmények.

Vélhetően ennek is köszönhető, hogy idén háromszor annyian tesznek javítóérettségit, mint a korábbi években.

– Nincs könnyű dolga a tanulóknak, hisz ők már a tavalyi tanév utolsó hónapjait is digitális oktatásban töltötték, az utolsó középiskolai évükben pedig mindössze két hónapot járhattak iskolába. Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy most más világ van és mindent ennek függvényében kell megítélnünk – hangsúlyozta az igazgató.