Csak egy mozdulat, de életet menthet

Nyáron az átlagosnál több család indul útnak, ilyenkor a szokásosnál is nagyobb figyelmet érdemes fordítani a biztonsági öv használatára, a gyermekek helyes bekötésére.

Sokaknak egyértelmű, hogy a biztonsági öv bekattintása nélkül el sem lehet indulni, de vannak, akik ezt szívesen elhanyagolják, vagy az övet a hátuk mögött vezetik el, gyakran egész banális okok miatt, például, mert összegyűrődik alatta a ruha. Pedig hiába az újabb és újabb biztonságtechnikai fejlesztések, az öv mindmáig a legalapvetőbb és egyik legfontosabb eszköz az utakon testi épségünk megóvására.

Jól bizonyítja ezt egy nemrég történt baleset is. Július 19-én, hajnalban valószínűleg elaludt egy kisbusz sofőrje az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Petőfiszállás közelében, így történhetett meg, hogy a jármű a belső sávból a külsőbe sodródott. Éppen érkezett mögötte egy kamion, sofőrje vészfékezett, ezért csak koccantak, de a kisbusz így is az árokban kötött ki, a vadvédő kerítést is átszakítva. A kisbuszban tízen utaztak, köztük hat gyermek. Szerencsére mindenkinek be volt csatolva a biztonsági öve, valószínűleg ez is nagyban közrejátszott abban, hogy nem történt tragédia, és többségében kisebb-nagyobb zúzódásokkal megúszták a balesetet (két gyermek így is súlyosan sérült, egyikük combcsonttörést, a másik hasi sérülést szenvedett).

Az eset kapcsán, de általánosságban is felhívta a figyelmet a biztonsági öv fontosságára a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. Nem árt tudni: tizennégy éves kor felett mindenki maga felel azért, hogy bekösse magát, hiszen az általános közigazgatási szabályok szerint a fiatalkorúak is bírságolhatóak. Ugyanakkor természetesen az övet nem a rendőrök kedvéért és a bírságolás elkerülése érdekében kell használni, hanem saját érdekünkben. Hiszen csak egy mozdulat, és mégis, lehet, hogy az életünket menti meg.

Természetesen a gyerekekre kiemelten kell ügyelni, még a nagyobbaknál sem árt indításkor rákérdezni, bekötötték-e magukat, a kisebbeknél pedig ellenőrizni is fontos, jól állnak-e a pántok, megfelelően rögzült-e a csat.

Gyakran felmerülő kérdés, amelynek kapcsán téves információk is szoktak keringeni, hogy utazhat-e elöl a gyermek, és ha igen, hogyan? A KRESZ ezt engedélyezi, de csak a menetiránynak hátrafelé fordított gyerekülésben, és csakis akkor, ha az ülés előtt nincs, vagy kikapcsolt állapotban van a légzsák. Ha ezek a feltételek teljesülnek, bármekkora gyermek lehet a vezető mellett, de a háromévesnél fiatalabbak szigorúan csak hagyományos gyerek­ülésbe bekötve. 150 centiméternél magasabb gyerekek már ülésmagasító nélkül utazhatnak az anyósülésen. Hátul már 135 centis magasság felett is elhagyható a gyerekülés használata, de a KRESZ szerint csak akkor, ha a gyerek az övvel testméretéhez igazodóan biztonságosan rögzíthető – azaz, ha az öv nem a gyerek nyaka előtt húzódik, hanem a válla magasságában. Ha vágja a nyakát, akkor egy ülésmagasítóra szükség van még.

Több mint négyezren buktak le

A rendőrség márciusban országosan ellenőrizte a biztonsági öv használatát. 4266 alkalommal tapasztalták az öv használatának elmulasztását, túlnyomórészt – 3511 esetben – a járművezető nem kapcsolta be.

A gyermekbiztonsági rendszert 79-szer nem használták, míg 18-an bukósisak nélkül közlekedtek.

Iskolabuszban utazó gyerekek

A KRESZ szerint iskolabusszal akkor szabad közlekedni, ha a buszt Gyermekszállítás táblával és felirattal megjelölték, az ülésekhez biztonsági övet szereltek fel, a 135 centiméternél alacsonyabb gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben rögzítették, a legalább 135 centi magas gyermeket biztonsági övvel rögzítették, és a szállított utasok ülőhellyel rendelkeznek.