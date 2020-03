Csak a legközelebbi hozzátartozók vegyenek részt az elhunytak búcsúztatásán

A veszélyhelyzetben több kényszerű intézkedést kellett bevezetnie a kommunális közszolgáltatóknak Kecskeméten is. A Városüzemeltetési Kft. kéri, hogy a temetési szertartásokon csak a legközelebbi hozzátartozók jelenjenek meg.

Az intézkedésekre az önkormányzati cégek munkatársainak védelme és a közszolgáltatások folyamatos ellátásának biztosítása érdekében van szükség – áll az önkormányzat által küldött tájékoztatóban.

A Kecskeméti Közlekedési Központ intézkedései: március 1-jétől fokozottan takarítják és fertőtlenítik az autóbuszokat, március 17-től felfüggesztették a sofőr általi buszjegy árusítást, és az első ajtón keresztüli fel- és leszállást, tanszüneti menetrendet vezetettek be, március 23-tól, azaz hétfőtől pedig határozatlan időre minimális buszmenetrend lép érvénybe Kecskeméten, rengeteg buszjárat nem fog közlekedni, és ahol járnak majd buszok, ott is csak napi négy-öt.

A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felfüggesztette a hulladékudvarok nyitva tartását, leállította a válogatóműveket. A Kecskeméti Termostar Kft. is elsődlegesen az alapfeladatok ellátására koncentrál. Felfüggesztették és későbbre átütemezték a használati melegvízmérők (HMV) hitelesítését, cseréjét, a soron következő mérők leolvasását. Hétfőtől új munkarend lesz, az dolgozói állományból két csoportot alakítanak ki, a munkahelyi és otthoni munkavégzést teljesítő munkavállalók. A két csoport 14 napos ciklusokban váltja egymást. Az otthoni munkavégzést a középvezetők napi utasítás alapján teljesítik a dolgozók, akik szükség esetén bármikor behívhatók.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a közterületfenntartási, köztisztasági és temetkezési közszolgáltatásokat változatlanul teljes körűen el tudja látni. A járványveszély kivédésére azonban több intézkedés is történt, amelyben a gyászolók együttműködését kérik.

– A temetés megrendelésekor az ügyintézésben a hozzátartozók képviseletében mindössze 1 fő vegyen részt.

– A bemutatóterembe való belépést nem korlátozták, de ott is mindenki tartson 1,5-2 méteres távolságot.

– Kérik azt is, hogy a temetési szertartáson csak a legközelebbi hozzátartozók jelenjenek meg.

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a temetések egyeztetésére péntekenként rövidített ügyfélfogadási időt vezetett be, ez az eddigi 15.50 helyett 12.00 óráig tart.

A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátási és szennyvízelvezetési tevékenységében is az alapellátási kötelezettségek biztosítása a fő feladat. Emiatt felfüggesztették a vízmérőcserét, vízmérőleolvasást, a személyes helyszíni kivizsgálást, a személyes behajtást, a szolgáltatás ellenőrzést, a szolgáltatás korlátozást, a csatornabekötés személyes átvételét.

Valamennyi közszolgáltató folyamatosan tájékoztatja honlapján a lakosságot az aktuális tudnivalókról, változásokról.

– a közszolgáltatók felfüggesztették a személyes ügyfélszolgálatok és ügyfélkapcsolati pontok működését (a temetkezési ügyintézés kivételével),

– biztosították a munkavállalók egészségének védelméhez, a higiénés feltételek betartásához szükséges eszközöket, különös tekintettel a speciális védelmet indokoló munkakörökre,

– új munkarendet alakítottak ki az otthoni munkavégzés érdekében azokon a területeken, ahol annak végzése biztosított és megoldható,

– meghatározták az alapfeladatok ellátásához szükséges kritikus munkaköröket és azok létszámát munkakörönként,

– felmérték a szolgáltatás biztonságos ellátásához szükséges eszközök, munka és védőeszköz készleteiket és a szükségessé váló készletek beszerzését elindították,

– munkatársaikat folyamatosan tájékoztatják a napi munkavégzést érintő szabályozások változásáról,

– felfüggesztették, illetve elhalasztották a tömeges részvétellel járó külső és belső rendezvényeiket,

– bevezették a munkavállalók külföldre utazásának tilalmát, vagy a hazaérkezők karanténba vonulásának kötelezettségét,

– bevezették a külföldről hazatérő közvetlen családtagokról az azonnali bejelentési kötelezettséget, illetve arról, hogy amennyiben nem oldható meg a külön elhelyezés, a munkavállaló 14 napos távolmaradását (szabadság vagy otthoni munkavégzés elrendelése).

