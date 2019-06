Csak a közös akarat viszi előre Jánoshalma ügyeit

Az önkormányzat képviselő-testülete díszülésen emlékezett meg a várossá avatás 30. évfordulójáról, valamint a jubileumi testvérvárosi kapcsolatokról. Jánoshalma 1989. március 1-i hatállyal emelkedett városi rangra. Az erről szóló okiratot egy hónappal később, 1989. április 5-én a sportcsarnokban megrendezett ünnepi tanácsülésen Pozsgay Imre államminiszter adta át Jekl Ferenc, akkori tanácselnöknek.

Czeller Zoltán polgármester ünnepi köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a várossá avatás utáni időszakban nagyon nehezen haladtak előre a település ügyei. – A politikai megosztottság miatt a pártérdekek érvényesültek, nem tudtak megállapodni egymással a szemben álló pártok képviselői, ezért komoly fejlesztések, előrelépési esélyek úsztak el a semmibe. Az elmúlt tizenhárom évben azonban jórészt sikerült megvalósítani azokat a fejlesztési terveket, amelyeket a várossá váláskor megfogalmaztak a település korábbi vezetői – hangsúlyozta a többi között a város polgármestere.

– Újra járási központ lett, térségi vezető szerepet tölt be Jánoshalma – emelte ki a polgármester. Hozzáfűzte: megújultak a város óvodái, iskolái, térségi szintű szakorvosi rendelő épült, az infrastruktúrafejlesztésben is jól halad a város. Új aszfaltos utakat, kerékpárutat, járdákat, művelődési központot és könyvtárat, új autóbusz-pályaudvart, piacteret és főteret építettek.

Czeller Zoltán rámutatott arra is, hogy ma már a gyerekek választhatnak az egyházi vagy állami óvodai oktatási intézmények között, és a településen működik egész Kelet-Magyarország agrár-szakképző központja. A városban két művészeti iskola is működik, de felnőtt amatőr ének-zenei együttesek is színesítik a művészeti palettát. Létrehozták a Jánoshalmi Művésztelepet, ahol neves művészek részvételével alkotótáborokat szerveznek minden évben, mert szerették volna, hogy a település a lehető legmagasabb szinten is jelen legyen az alkotóművészetben.

A polgármester elmondta, hogy szociális téren olyan nem kötelező feladatokat is végez az önkormányzat ellátó rendszere, ami az idősek gondozásán, ápolásán jóval túlmutat. – Új játszóterek, műfüves focipálya, rekortán kézilabdapálya, mindenki számára hozzáférhető kültéri fitneszparkok épültek – sorolta az újonnan épült köztéri sportlétesítményeket.

– A fejlesztéseknél előtérbe helyeztük a fiatalok jövőjét, és egészséges környezet kialakítására törekszünk – hangsúlyozta Czeller Zoltán. A városvezető kiemelte, hogy megvalósították a szennyvízcsatorna-hálózat bővítését, a legmodernebb technológiával működő szennyvíztisztítóművet építették fel. Új ivóvízkutakat fúrtak, és a legszigorúbb EU-normáknak megfelelő minőségű ivóvíztisztítót is építettek. Idén kezdődik a város dél-nyugati részén a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, valamint az ipari parkban épül egy gyümölcshűtő-, -tároló és -feldolgozó üzem, ami meghatározó szerepet fog betölteni a város és a térség életében.

– A három évtizeddel ezelőtti célkitűzéseket sikerült megvalósítani némileg eltérve az eredeti tervektől, a szennyvízberuházás kivételével ugyanis nem kellett hozzájárulnia a lakosságnak a fejlesztésekhez, ahogy ezt korábban a település vezetői elképzelték – tette hozzá a polgármester.

Czeller Zoltán örvendetesnek nevezte, hogy a jánoshalmi vállalkozásokra és az itt gyártott termékekre egyre inkább figyelnek az országban. – Jellemzően családi vállalkozások működnek a városban, és éppen generációváltás történik az ipari és mezőgazdasági termelésben, a fiatalok igyekeznek átvenni a szülőktől a feladatokat, alkalmazva a legújabb technikai trendeket – mutatott rá a városvezető. Czeller Zoltán úgy vélekedett: a közös akarat, az együttgondolkodás lehet az, ami előreviszi Jánoshalma ügyeit, ez jellemezte az elmúlt évek városvezetését is, aminek köszönhetően megvalósultak a felsorolt fejlesztések.

Testvérvárosok

Az ünnepi ülés második részében a testvértelepülésekkel fennálló kapcsolatok évfordulójáról emlékeztek meg. Az erdélyi Koronddal és Tusnádfürdővel 20 évvel, a lengyelországi Nawojowával 10 évvel ezelőtt kötött testvérvárosi szerződést Jánoshalma. A testvérvárosi szerződéseket most újbóli megerősítették. A települések polgármesterei Katona Mihály (Korond), Albert Tibor (Tusnádfürdő), Stanisław Kiełbasa (Nawojowa) és Czeller Zoltán látták el kézjegyükkel a szerződéseket.