Cigánykáposztával ünnepelték a roma kulturális napot

Roma kulturális napot tartottak tegnap a kisszállási művelődési házban, ahol az autentikus roma táncok mellett kerámia- és fotókiállítás is nyílt, valamint a résztvevők megízlelhették a cigánykáposztát is.

A művelődési ház nagyterme zsúfolásig telt jórészt gyerekekkel. Kispál István polgármester köszöntőjében a roma hagyományok megőrzésének fontosságát hangsúlyozta.

– A magyar kultúra szerves része a cigány kultúra – mondta a település vezetője, aki beszédében arra is felhívta a gyerekek figyelmét: fontos, hogy tiszteljék diáktársaik származását, ugyanazt a megbecsülést kapják a roma diákok is, mint bárki más.

Juhász Gábor, a kiskunhalasi városháza közművelődési referense, a roma kulturális nap fő szervezője elmondta, hogy több település összefogásának köszönhetően, európai uniós és kormányzati támogatásból sikerült megvalósítaniuk a programot.

Két kiskunhalasi alkotó munkáiból is nyílt kiállítás a művelődési házban. Babó Gabriella keramikus, roma táncosokat ábrázoló munkái mellett Ternyák Jenő Pro Urbe-díjas fotográfus, a hatvanas években a halasi cigánytelepeken készült, a romák mindennapi életét bemutató dokumentumképeit is kiállították.

A Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Óvoda tanulói is felléptek, akik autentikus roma táncokat mutattak meg. A csoport tagjai több elismerést is kaptak már, egy országos Ki mit tud? versenyen pedig első helyezést értek el a táncosok – mondta el Sörös Imre, az intézmény igazgatója. Az egész napos rendezvény csúcspontja volt a roma táncház. Fellépett a különböző televíziós tehetségkutató versenyekből ismert roma énekes, Burai Krisztián is.

A roma gasztronómia is kiemelt szerepet kapott a rendezvényen, a művelődési ház előtti szabadtéri kemencében házi kenyér sült, a konyhán pedig hagyományos cigánykáposztát főztek, amit az első roma kulturális nap résztvevői együtt fogyasztottak el a nap végén.