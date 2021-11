Cigány Nemzetiségi Diákkör alapításán vett részt Novák Katalin miniszter

Az országban Kiskunhalason alakult elsőként városi Cigány Nemzetiségi Diákkör. A diákkör tagjai péntek délután tettek ünnepélyes esküt a Thorma János Múzeumban rendezett ünnepségen, ahol jelen volt Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter is.

Szűcs Csaba roma ügyekért is felelős alpolgármester kezdeményezésére a városban működő általános és középiskolák hozták létre az iskolák közötti diákkört. A diákkör létrehozása és működtetése érdekében az intézmények 2021 júniusában együttműködési megállapodást is kötöttek.

A megállapodás alapján az együttműködésben részes iskolákban megválasztották a városi diákkörbe delegált diákokat és az országban egyedülállóként létrehozták a Cigány Nemzetiségi Diákkört, amelynek alakuló ülésén ünnepélyes esküt tettek a diákkörbe delegált tanulók. A diákkör feladata lesz a roma fiatalok segítése, de kezdeményezhetnek is programokat, ötleteikkel segíthetik az iskolák és a települési önkormányzat működését is.

Szűcs Csaba alpolgármester rövid visszatekintést adott a 2014 óta végzett munkáról, amikor is négy fontos területet jelöltek meg Fülöp Róbert polgármesterrel közösen, a foglalkoztatást, a lakhatást, az oktatást és a kultúrát. – Van mire büszkének lennünk, van mit mondanunk, hiszen közös munkával a foglalkoztatás területén a közfoglalkoztatásból a munkaerőpiacra sikerült a romák jelentős részét átsegíteni. Ami annyit jelent, hogy 2014 végén a roma lakosság harminc százaléka dolgozott csak, nagy részük közmunkában.

Ma a roma társadalom kilencven százaléka dolgozik, és a munkaerőpiacon

– emelte ki az alpolgármester, aki szerint a foglalkoztatás kell, hogy legyen a roma társadalom segítésének egyik alappillére. Szűcs Csaba elmondta azt is, hogy a lakhatás területén a kormány támogatásával el tudtak indítani olyan programokat a városban, amelynek köszönhetően idáig több mint hatvan ingatlant tudtak felújítani több száz millió forint értékben.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy lélekben gazdagabban tér haza Kiskunhalasról, mert olyan személyes tapasztalatokat gyűjtött, amelyek példaértékűek lehetnek mindannyiunk számára. – Ha arra gondolunk, hogy mi kell, ahhoz, hogy erősebbek legyünk, mint közösség, amelynek részei a cigány és nem cigány magyar emberek is, akkor három dologra gondolok alapvetően: az esélyre, az akaratra és a cselekvésre. Mind a három kell, hogy erősebbé tudjunk válni.

Halason azt tapasztaltam, hogy van esély, köszönhetően a vezetőknek, van akarat, köszönhetően a cigány és nem cigány embereknek, és ebből adódik cselekvés is, köszönhetően mindannyiuknak

– fogalmazott a miniszter, aki szerint a halasiak összefogtak, és felismerték azt, hogy hol kell lehetőséget teremteni, hol kell több esélyt adni annál, ami van, és rájöttek arra is, hogy nem elég tétlenül szemlélni, hanem cselekedniük is kell.

A miniszter beszámolt arról is, hogy az ünnepség előtt személyesen is találkozott a diákkör tagjaival, és azt tapasztalta, hogy a fiatalok tudják, hogy mit akarnak.

Találkozott a szociális segítő hálózat tagjaival is, akikkel arról beszélgettek, hogy miért fontos, hogy a roma gyerekeknek, a roma családoknak miért fontos, hogy legyen egy szintén roma segítőtársa, aki érti, hogy milyen problémáik vannak, milyen nehézségekkel kell megküzdeni, akihez bizalommal tud fordulni. Az ünnepélyes eskütételt követően a diákkör tagjai Novák Katalin minisztertől és Fülöp Róbert polgármestertől vehették át megbízóleveleiket.

Családbarát babavárót adott át Novák Katalin a Városházán

A miniszter az ünnepséget követően egy családbarát babavárót is átadott a Városházán, amelyhez tavaly 2,5 millió forint kormányzati támogatást nyert a hivatal, mint munkáltató és elnyerte a Családbarát munkahely címet is. A Városháza idén is nyert 2,5 millió forint családbarát programok szervezésére, amelyeken a dolgozókon kívül a családtagjaik is részt vehetnek – számolt be Kuris István László alpolgármester, aki elmondta azt is, hogy a most átadott babaváró helyiséget nem csak a hivatalba érkező kisgyermekes szülők vehetik igénybe, hanem a nyitvatartási idő alatt az utcáról is bejöhetnek a kisgyermekes szülők a gyermekeiket tisztába tenni. A Városháza ezzel a szolgáltatással szeretné segíteni a családokat – tette hozzá az alpolgármester.

Novák Katalin hírportálunk érdeklődésére elmondta, hogy a családbarát intézkedésekről szóló kezdeményezéseket anyagilag is támogatja a kormány.

– Bátorítunk mindenkit arra, akár munkaadóként, akár önkormányzatként, hogy ők is indítsanak el hasonló ötleteket és legyen jelen a családbarátság az életünk minden területén. Hiszen az anyagi támogatás mellett, amiből egyre többet ad a kormány Magyarországon, ma már a GDP 6,2 százalékát fordítjuk a családok támogatására. Kell a családbarát gondolkodás és a családbarát szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kisgyermekesek, vagy a több generációval érkező családok is bármit igénybe vehessenek, szabadon használhassanak és ne érezzék magukat hátrányban – összegezte a családokért felelős tárca nélküli miniszter.