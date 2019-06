CédrusNet: igazolást vettek át a képzésben részt vevő időslátogatók

Húszan kezdték, és ugyanennyien is fejezték be a CédrusNet időslátogató tanfolyamát Kecskeméten. Házimunkában, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, orvoshoz való elkísérésben, ügyintézésben is számíthatnak majd rájuk az egyedül élő nyugdíjasok.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy, ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: Likebalaton.hu. Május közepén indult el a CédrusNet kecskeméti önkormányzat által támogatott mintaprogramján belül egy időslátogató-képzés. Előzménye egy online kutatás volt, amely visszaigazolta a feltételezést, hogy a 8 ezer egyedül élő idős kecskeméti közül sokaknak lenne szüksége segítőre, mivel gyermekeik, unokáik elfoglaltak, leterheltek, vagy máshol élnek. A háromszáz válaszadó 93 százaléka mondta, hogy már most, vagy a közeljövőben örülne valakinek, akire számíthatnak házimunkában, mosásban, takarításban, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, orvoshoz való elkísérésben, ügyintézésben, vagy akivel csak egyszerűen beszélgetni tudna. A Cédrusnet meg is hirdette a képzést, és nagy is volt az érdeklődés: első nekifutásra 42-en jelentkeztek, közülük húsz fő – tizenkilenc hölgy és egy úr – vehetett részt a tanfolyamon. Korábbi foglalkozásukat tekintve volt köztük szociális gondozó, nevelőszülő, könyvelő, statisztikus és kozmetikus is, azonban majd mindenki dolgozott valamikor az idősellátás területén, vagy gondozta otthon hozzátartozóját. A résztvevőket olyan készségekkel és tudással vértezte fel a képzés, amely által értő, empatikus támogatói lehetnek az időseknek. Megismerték azokat az agy működését serkentő gyakorlatokat, játékokat, melyek sokat segíthetnek a jó szellemi állapot fenntartásában. Tanultak az időskori betegségek felismeréséről, az érszűkület, magas vérnyomás, cukorbetegség, demencia jellemzőiről, tüneteiről, elsajátították és gyakorolták az elsősegélynyújtást és az újraélesztést, de volt órájuk a betegjogokról is. Az öthetes tanfolyam nagy része a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakgimnáziumban zajlott, az iskola tanárainak és diákjainak közreműködésével. A gyakorlati napokat a Margaréta Otthonban töltötték, és az idősgondozó szolgálat munkatársait is elkísérték körútjukon. Azt korábban is hangsúlyozták a CédrusNetnél, hogy az időslátogatók nem betegápolók, a tanfolyam elvégzése nem jogosít egészségügyi gondozásra, inkább a távol lévő vagy elfoglalt családtagok gondoskodását, törődését igyekeznek pótolni, fizetés ellenében (egyéni megállapodás szerint segíthetnek az öltöztetésben, ágyazásban, a felületi sebkezelésben, vérnyomás- és vércukormérésben, a gyógyszerszedés felügyeletében). Aki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, a kapcsolat@cedrusnet.hu címre írt levéllel jelezheti ezt. A keddi ünnepélyes igazolásátadáson Engert Jakabné, a közgyűlés esélyteremtési bizottságának elnöke elmondta: az önkormányzatnál már régóta gondolkodtak abban, hogy a házigondozó-szolgálat mellett milyen kiegészítő tevékenységgel lehetne segíteni az egyedül élő időseknek, de a szakképesítéshez való kötöttség miatt falakba ütköztek. Végül a CédrusNet hozta el a megoldást. Engert Jakabné úgy fogalmazott, a most végzett jelentkezők akár az egész országban úttörők lehetnek az időslátogatás terén, és hozzátette, bízik a sikeres folytatásban. Sárközy Erika, a kecskeméti CédrusNet modellkísérlet szakmai vezetője kijelentette, a tanfolyammal nemcsak új szolgáltatást tudnak nyújtani, hanem egy új szakma is született. Hangsúlyozta azt is, hogy a mostani egy kísérleti képzés volt, a jövőben derül ki, a tananyagot esetleg mivel kell még majd kiegészíteni. – Ez nem lesz könnyű munka, nagyon sok empátiára és türelemre lesz szükség – mondta Sárközy Erika, aki szerint remek csapat jött össze, a résztvevők aktívak voltak, lelkiismeretesen tanultak és biztatták egymást. A szakmai vezető úgy véli, az időslátogatóknak a lakókörnyezet érzékenyítésében is szerepük lesz az időskori problémák és megoldásuk, kezelésük terén. A következő lépcsőfok lesz a képzést úgy továbbfejleszteni, hogy azok is igénybe tudják venni a szolgáltatást, akik nem tudnak rá pénzt áldozni. Pongóné Kovács Erika, a Szent-Györgyi iskola igazgatója örömét fejezte ki, hogy segíthették a képzést, és a résztvevőket hasznos tudással, újfajta szemlélettel gazdagíthatták. A tanfolyam egyik hallgatója, Juhász Lászlóné Erzsébet korábban súlyos beteg férjét ápolta, majd külföldön is dolgozott, volt már időslátogató is. Nagy élményként élte meg a tanulást, szerinte sok fontos információt kaptak, főleg arról, hogyan forduljanak az idősek felé. Szerinte a CédrusNet kezdeményezése gyógyító erővel bír a kecskeméti családokra.