Buszon végeztek tüdőszűrést a máltaisok Kecskeméten

Tüdőszűrést tartottak a napokban Kecskeméten a Máltai Szeretetszolgálat gondozottjai körében.

A jól felszerelt buszban több mint száz embert fogadtak – tudtuk meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti szervezetétől. Mint ismert: a koronavírus egyik leggyakoribb szövődménye a tüdőgyulladás, amely jellegzetes röntgenképet ad. Ennek diagnosztizálására nem elégséges a tüdőszűrés, viszont nagy segítséget jelenthet a veszélyeztetett esetek kiszűrésére.

Éppen ezért a Máltai Szeretetszolgálat tüdőszűrést szervezett intézményi lakóinál a Máltai Tüdőszűrő busz szolgáltatásának igénybevételével. Összesen 107 főnél végeztek tüdőszűrést, a Nappali melegedő, az Éjjeli menedékhely, a Hajléktalanok otthona, az Átmeneti szállás, a Rehabilitációs részleg és az Utcai Szociális Szolgálat gondozottjai között.

A szűrésre jelentkezők betartották a szigorú szabályokat: szájmaszkban várakoztak egymástól 1,5 méteres távolságban és csak szájmaszkban léphettek be a vizsgálatra is. A Szeretetszolgálat egészségügyi szakemberei gumikesztyűben és maszkban fogadták egyenként a pácienseket és mindenki után fertőtlenítettek egy olyan széles spektrumú fertőtlenítőszerrel, mely a vírusokra, baktériumokra és gombákra is teljes védelmet nyújt. A busz budapesti telephelyére történő visszaérkezése után pedig teljes takarítással és fertőtlenítéssel (ózongenerátor) egy egész éjjelen át végzik a busz csíramentesítést.

A röntgenfelvételek kiértékeléséről a budapesti központ tüdő szakorvosai legkésőbb 2 hét múlva értesítést küldenek a gondozottaknak, mely segítséget, útmutatást jelent az ellátók és az ellátottak részére mind az intézményi, mind az egészségügyi ellátásukban.