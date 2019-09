Büszke a légierő főnöke a litvániai kontingensre

Minden kétséget kizáróan jelesre vizsgáztak – méltatta a Litvániában szolgálatot teljesítő kontingenst a szerdai kecskeméti visszafogadó ünnepségen Kilián Nándor dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnokságának légierő szemlélője.

Szeptember elején tért haza a litvániai kiküldetésből a Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység, vagyis az a közel száz fős, döntően a kecskeméti repülőbázis katonáiból álló kontingens, amely május 1-jétől augusztus 31-ig biztosította a három balti ország légterét, látta el a légtérrendészeti feladatokat. Az alegység ünnepélyes visszafogadó ünnepségét szerda délelőtt tartották a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison. Ezen részt vett Kilián Nándor dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnokságának légierő szemlélője, aki röviden felidézte a négy hónap gyorsstatisztikáját: 554 repült óra, 50 éles és 110 gyakorló riasztás, 30 különböző típusú elfogott és azonosított repülő, 141 felszállás tengerészeti és szárazföldi erőket támogató feladatok miatt.

– Egy misszió sikeressége azonban nem csupán abban rejlik, hogy a számok mit mutatnak, a NATO légvédelmi készenléti szolgálat sikeressége ugyanis túlmutat a számokon. Ismét elismeréssel beszélnek a magyar szerepvállalásról a nemzetközi katonai missziók között. A pozitív rekordokat döntött négy hónap során és után, mind a balti országok, litván fél, mind a magyar honvédség vezetése, mind a NATO részéről elismerő gratulációkat és nyilatkozatokat kapunk – fogalmazott Kilián Nándor.

Hangsúlyozta, a Baltikum légterének védelme érdekében a NATO tagországok közötti összefogás példaértékű, és bár a magyar légierő már másodszor hajtotta végre a missziót, semmiféleképpen nem lehet rutinmunkaként tekinteni rá. A légierő haderőnem szemlélője köszönetét fejezte ki minden résztvevő katonának, akiknek többsége négy és fél hónapig hátrahagyta a repülőbázist, az otthonát, a szeretteit.

– Az összsikerhez minden szakterület hozzájárult. Minimális meghibásodási mutatókkal Gripenjeink ismét jól vizsgáztak. Legyenek büszkék magukra, egymásra, a technikájukra: távol a hazától, egy idegen, nemzetközi környezetben teljesítették kiválóan feladatukat. Az alakulat volt parancsnokaként, a légierő haderőnem vezetőjeként személyesen is büszkeség tölt el a sikeres misszió végrehajtásért, amely sikerhez részemről az itt eltöltött tizenegy év után a kezdetektől nem fért kétség – jelentette ki Kilián Nándor, aki azt is kiemelte, hogy az itthon maradt állománynak sem volt egyszerű a helyzete, hiszen egyidejűleg el kellett látniuk hazánk és Szlovénia légtérvédelmét is (még ideiglenesen Pápáról). Emellett zajlottak a harcászati repülőképzések, teljesíteni kellett a szállítási feladatokat, és felügyelni, szervezni, koordinálni a repülőtér felújítását Kecskeméten.

A litván védelmi miniszter emlékérmet adományozott a kontingens minden tagjának, a csatlakozó pápai és győri katonák parancsnokai ezeket a szerdai ünnepségen vehették át. Lezárásként Ványik Attila és Kálló Sándor alezredesek húztak át kétszer géppárban a bázis fölött.