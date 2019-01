Buszállomás épül Szabadszállás központjában

Több száz millió forintot fordít fejlesztésre az idei esztendőben a szabadszállási önkormányzat. Egyebek között korszerű buszállomás épül a városközpontban, befejeződik a közkonyha felújítása, elkészül a családsegítő szolgálat épülete – jelentette be a szerdán dr. Báldy Zoltán, a város polgármestere.

Újévi pezsgős koccintásra és baráti találkozóra invitálta szerdán a térség polgármestereit, az egyházak, az intézmények, társadalmi és civil szervezetek vezetőit és a vállalkozókat dr. Báldy Zoltán Szabadszállás polgármestere. A városvezető köszöntőjében összefoglalta az elmúlt esztendő történéseit, illetve vázolta az idei évi feladatokat és terveket.

– Az elmúlt év nálunk a tervek előkészítéséről, és a kivitelezések megkezdéséről szólt. Nem látványos, de szorgos munka folyt és folyik most is annak érdekében, hogy településünk fejlődésének folyamatossága továbbra is megmaradjon. A közkonyhának helyet adó Nagyvendéglő második üteme tavasszal megkezdődik, a családsegítő új épülete már félkész állapotban van, a buszpályaudvar közbeszerzési eljárása rövidesen elindul, hogy mielőbb ennek a kivitelezése is elkezdődhessen – emelte ki dr. Báldy Zoltán.

Az információs ponttal és sofőrpihenővel ellátott négyöblös buszpályaudvart a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott mintegy 130 millió forintos támogatásból építik fel a városközpontban. A létesítmény a Honvéd utca – Hajcsár utca torkolatánál kap helyet. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program pályázatán elnyert 50 millió forintból valósul meg, a közkonyha külső tatarozására, autópakolókra és a berendezésekre 100 millió forintot költenek. Előkészítés alatt van az úgynevezett nagy laca (lápos, mocsaras terület) északi részének rehabilitációja, ahol szabadidőparkot és játszóteret alakítanak ki.

– A következő évek egyik fontos feladata a szakorvosi ellátás megfelelő elhelyezése. A tervek szerint az új rendelő a polgármesteri hivatal földszintjén található, volt gyógyszertár helyiségeiben kap helyet. A gyermeklétszám megnövekedése miatt szükségessé vált a Tóth Erzsébet Óvodához tartozó bölcsőde bővítése. Az intézmény jelenleg tizenkét gyermeket tud fogadni. A tervezett átalakítás után a férőhelyek száma megduplázódik. A kiviteli tervek elkészültek, a bővítést pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani – tette hozzá a polgármester, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez.

Dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője a tavalyi beruházások közül a Szabadszállás-Kunszentmiklós közötti összekötő út részleges felújítását emelte ki, a város megközelíthetősége így mindkét irányból kiválóvá vált.

– Az elkövetkezendő években is hasonló nagyságrendű feladatok állnak előttünk. A közétkeztetésnek helyet biztosító Nagyvendéglő rekonstrukciójának befejezése után országos szinten is figyelemre méltó lesz a város főtere – hangsúlyozta a politikus, végezetül megköszönte a választókerület polgárainak, hogy újabb négy esztendőre bizalmat szavaztak neki az országgyűlési választásokon.

A rendezvényen közreműködtek a Tóth Erzsébet Óvoda Pillangó csoportjának növendékei. A találkozó pezsgős koccintással és baráti beszélgetéssel zárult.

