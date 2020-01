Bulyovszky doktorra emlékeznek a tárlaton

A végkimerülés határáig látta el a sebesülteket a fronton Majsa szép emlékű orvosa.

Mindössze egyetlen esztendőt akart Majsán tölteni, végül ötven éven keresztül volt körzeti orvos a településen dr. Bulyovszky Gyula (1890–1983). A Jeles majsaiak emlékezete című sorozatban a szép emlékű orvosnak állítottak emléket a helytörténeti gyűjteményben.

Bulyovszky doktor neve azzal is beíródott a település történetébe, hogy 1200 gyermeket segített a világra, néha mécsesnél a tanyákon. Ő szervezte meg a szülőotthont, a tüdőgondozót, a védőnői ellátást és a szeretetotthont.

– A beteget, nem a tünetet gyógyítom – nyilatkozta egykoron az orvos, aki 47 hónapot szolgált a harctéren, első vonalas katonaorvosként. Galíciában, az 51-es gyalogezrednél a végkimerülés határáig operált és látta el a sebesülteket. Egy pályázat révén, 1919. január 19-én érkezett Pestről feleségével együtt Kiskunmajsára, ahol a tervezett egy év helyett fél évszázadot töltött.

Majsán nehéz körülmények között, kezdetleges felszereltségű rendelőben, fűtetlen lakásban, nincstelenségben kezdte el gyógyító munkáját. A tárlatnyitón az őt még személyesen ismerők is idézték emlékét, de csak jót tudtak mondani a valamennyi rendszer által kitüntetett orvosról. Nahimi Péter, a majsai helytörténeti gyűjtemény vezetője kiderítette, hogy az orvos felmenői között található Gyulafalvai Bulyovszky Gyula az 1848-as márciusi ifjak egyike volt, aki részt vett a 12 pont megfogalmazásában.

A majsai doktor polihisztor volt: ifjúkorában megtanulta az eszperantó nyelvet és 1909-ben megalapította a Magyar Eszperantó Társaság diákcsoportját. Szerkesztette és litografálta a La Pioniro című lapot és a Három testőrt is lefordította eszperantóra. Az eszperantó végigkísérte életét és levelezett Lazar Markovics Zamenhoffal, az eszperantó nyelv megalkotójával is. A több más nyelven is értő Bulyovszky doktor bekapcsolódott a település kulturális életébe. Ő lett a Kiskunmajsai Kaszinó elnöke, melynek küldöttsége „az oláh iga alól történt felszabadulás örömére” 1941. július 27-én ellátogatott Gyergyószentmiklósra, amely azóta is testvértelepülése Kiskunmajsának.