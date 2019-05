Bugacon tartott fórumot az agrárminiszter

– Nemcsak a jelenünkről, hanem a jövőnkről is döntünk május 26-án. Hatalmas tétje van az Európai Parlamenti választásnak nem csak a gazdatársadalomban, hanem minden egyes magyar állampolgár életében – fogalmazott Nagy István agrárminiszter Bugacon.

A hétfő esti országjáró fórumon elmondta, a településeket járva mindenütt azt tapasztalja, hogy fokozott az érdeklődés, amely az Európai Uniós választásokkal szemben megnyilvánul.

– Érzékelhető, hogy tétje van ennek a választásnak is. Mégpedig az a tétje, hogy az Európai Unió a nemzetek Európája marad és az európai emberek közössége marad-e, vagy helyette egy bevándorló kontinensé válik. Nem mindegy, hogy a jövőnket milyen országban és Európában éljük majd. Az a választás tétje, hogy bevándorláspárti vezetői lesznek-e az uniónak, vagy olyanok, akik megvédik keresztény európai kultúránkat. Látnunk kell, hogy a brüsszeli vezetők nem adták fel a bevándorlást erőltető terveiket. Minden formában azt látjuk, hogy újra és újra előtörtnek. Még a cáfolatokban is bizonyítékot adnak arra, hogy bevándorláspártiak és a migrációt támogatják. Így jártunk a közös agrárpolitikában is, hiszen amikor petíciót indítottunk és aláírásokat gyűjtünk a gazdák között azért, hogy megvédjük a gazdaforrásokat, akkor a cáfolatnak szánt dokumentumban bizonyítékát adták annak, hogy a vidékfejlesztési források terhére a vidéken élő bevándoroltak beilleszkedését támogató programokat kívánnak finanszírozni. Ahelyett, hogy minden egyes eurocentet a gazdák kezére adnának – hangsúlyozta az agrárminiszter.

– A bevándorláspártiak le akarják bontani az európai keresztény kultúrát, a nemzetállamokat. Én nem szeretnék egy olyan Európában élni, ahol mindaz a kultúra, mindaz a hagyomány, amelyre épül a mindennapi életünk az gyökeresen megváltozzék. Az a tétje most ennek az európai uniós választásnak, hogy olyan képviselőket küldünk-e Brüsszelbe, akik a magyar emberek érdekeit képviselik Brüsszelben, vagy olyanokat küldünk oda, akik Brüsszel érdekeit akarják itthon képviselni. Nem a pártok között fog eldőlni, hogy mi lesz Európa jövője, hanem egyszerűen azon politikusok között, akik a bevándorlás támogatói, vagy akik a bevándorlás ellenzői – összegezte Nagy István.