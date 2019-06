Braille nyomtatóval váltották valóra a vak halasi kisfiú álmát

Valóra vált a kilencéves vak kisfiú, Gergő álma, aki a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola harmadik osztályos tanulója. Az ő tanulását és mindennapi beilleszkedését segíti az a Braille nyomtató, amit az iskola alapítványa vásárolt egy közel másfél éves jótékonysági akción összegyűlt egymillió forintból. Az új nyomtató nemcsak az ő, hanem sorstársai tanulását is segítheti majd.

A halasi kisfiú, Soltész Gergő elsős korától a központi református iskola tanulója. Többszörös fejlődési rendellenességgel született, vak, csak fényt és színeket érzékel, de ahhoz már kevés a látásmaradványa, hogy látó síkírással, vagyis nem tapinthatóan tudjon olvasni.

– Mikor iskolát kerestünk, akkor szóba se került először, hogy egy olyan általános iskolában tud majd tanulni, ahova látó gyerekek járnak. Javasolták a budapesti vakok iskoláját, hogy adjuk őt kollégiumba, esetleg költözzünk fel a fővárosba, vagy keressünk egy tanyasi kisiskolát – mesélt a kezdetekről Soltészné Gombár Edit, a négygyermekes családanya.

– Gergő alig volt 18 kiló, amikor iskolaérett lett, és féltettem őt iskolába engedni. Erről sokat beszélgettünk Edinával, kisfiam osztályfőnökével, akivel már régebbről ismertük egymást. Edina segített abban, hogy a halasi református egyház általános iskolájában működő előkészítő csoportba bekerüljön, hogy kiderüljön, Gergő mennyire tud a többi gyerekkel együttműködni. Edina ekkor éppen egy első osztállyal kezdett és nagyon nagy lelkesedéssel elvállalta Gergőt – sorolta az édesanya.

– Gergő a Braille-olvasást megtanulta, és komoly segítséget kap a család a halasi Református Pedagógiai Szakszolgálattól, onnan jár hozzá egy tiflopedagógus, aki látássérülteket tanít. Kiváló munkakapcsolat alakult ki a családdal és az iskolával is, nagyon sokat segített és segít ma is Gergőnek, aki így is olvas az órákon – magyarázta lapunknak Édesné Pál Edina, tanító, aki hittan­oktató és gyógypedagógus. Gergő osztályfőnökének munkáját közvetlenül segíti Opóczki Ágnes pedagógus is.

– Arra törekszünk, hogy teljesen akadálymentes legyen az iskolai lét Gergő számára. Ez nem mindig könnyű, néha Gergőnek, néha a gyerekeknek, néha pedig a pedagógusoknak. Igyekszünk a lehető legtermészetesebb közeget biztosítani a számára úgy, hogy közben nem mentjük fel és vonjuk ki semmiből, egyedül azokon az órákon nincs ott, amikor a tiflopedagógus foglalkozik vele, egyébként minden órán részt vesz. A rajzórákon és a testnevelésórákon is, arra törekszünk, hogy semmiben ne érezze ezt a fajta másságot negatív különbségnek – mondta el Gergő tanító nénije, aki arra is rámutatott, hogy fontos arra is ügyelniük, hogy adott esetben pozitívnak se élje meg Gergő a helyzetét, tehát ne alakuljon ki benne egy olyan érzés, ami később majd a kapcsolatteremtést megnehezíti a számára. Ezért is nagyon figyelnek arra, hogy amiben csak lehet, ugyanúgy kezeljék, mint a többi diákot. A gyerekek ebben partnerek, bár hullámzó a segítőkészségük, de ez teljesen természetesen. Nagyon szeretik, befogadták Gergőt az első pillanattól kezdve – mondta az osztályfőnök.

Természetesen Gergőnek vannak olyan sajátos igényei, amit igyekszik teljesíteni az iskola. Az egyik ilyen, hogy neki egy teljesen külön mosdóhelyiségre van szüksége, amely azonban nem a látássérültsége miatt van, hanem egy másik betegsége miatt. Óvodás korában egy éven keresztül kórházban volt, több operáción is átesett. A látássérültsége mellett hallókészüléket is kell használnia, ami segíti a térhallását.

Gergőnek kiválóan megy a tanulás, jól veszi az akadályokat, egy hihetetlenül okos kisfiú, nagyon jó képességekkel rendelkezik, tulajdonképpen semmiben sincs elmaradva, sőt sokkal rövidebb idő alatt megtanulja a tananyagot. Angol nyelvet is tanul a többiekkel együtt. Nagyon mozgékony kisfiú, biciklizik, megtanult görkorcsolyázni, mászókázik, csúszdázik, nagyon vidám gyerek, mindenben szeret részt venni.

Az iskola pedagógusai szívvel-lélekkel segítik, szakmailag külön képzik magukat, emellett egy utazótanárral is kapcsolatot tart az iskola a budapesti vakok intézetéből, aki rendszeresen jön óralátogatásra és mindenben segíti a pedagógusok munkáját, ami nagy lehetőség a kisfiú, de a tanárok szakmai fejlődése szempontjából is.

Gergő humán beállítottságú, általában egy hét alatt elolvas egy számára lefordított könyvet, de nagyon érdekli a matematika, a kémia és a csillagászat is. Most ismerkedik a hangosszoftverekkel, ami később a tanulását, valamint a tanárok munkáját fogja segíteni, így nemcsak tapintás, hanem hallás útján is tud majd tanulni.

Braille és hagyományos nyomtatás

A Braille nyomtatóra való gyűjtés egyik oka az volt, hogy nem teljesen kompatibilisek egymással a látóknak és nem látóknak való könyvek, ha pedig a tankönyvet szeretnék lefordítani Braille-írásra, az nagyon költséges hosszú távon. A célkitűzés, ami a gyűjtés során fogalmazódott meg, hogy valószínűleg nem Gergő az egyetlen gyermek, aki a közoktatásban ilyen nehézséggel küzd. Ebben szeretne a halasi református iskola segíteni más látássérült gyermekeknek is, ezért a Református Pedagógiai Intézet is támogatta a nyomtató megvásárlását. Született is egy megállapodás, hogy az országban bárhol van látássérült gyermek, akkor a hittankönyvét ki tudják nyomtatni, hogy ő is ugyanazt tudja olvasni, mint a többi kisgyerek.

A kicsit több mint egymillió forintba került Braille nyomtató a lap mindkét oldalára tud nyomtatni. Ráadásul minden Braille-írással kinyomtatott sor felett kiprinteli hagyományos betűkkel is a szöveget, így a pedagógusok pontosan nyomon tudják követni, hogy Gergő éppen hol tart az olvasással.

A későbbiek során az iskola szeretne több olyan informatikai és oktatási eszközt vásárolni, ami segíti majd Gergő és sorstársai későbbi tanulását.