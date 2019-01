Bontással kezdődött el a városközpont felújítása Félegyházán

A Béke tér régi burkolatának bontásával elkezdődött a városközpont felújítása Kiskunfélegyházán, ezért kedden a piacra érkezők már nem a megszokott helyén találták az árusokat. A hónapokon át tartó munkálatok miatt a jövőben számos változásra, útlezárásra számíthatnak a félegyháziak, akiktől türelmet és megértést kérnek a kivitelezők és a város veze­tői.

– Az idei év legnagyobb beruházása indult el Félegyházán. A Zöld város program keretében 2 milliárd forintot fordítunk a városközpont rehabilitációjára, amely a reményeink szerint októberre be is fejeződik – nyilatkozta lapunknak Dósai Bence fejlesztési és polgármesteri kabinetvezető.

– A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után tavaly no­vemberben írtuk alá a szerződés a kivitelezővel. Első lépcsőben decemberben a város méltán híres platánfáit kezdték rendbe tenni, metszeni a szakemberek. A közel egy kilométer hosszú főutcai platánfasor jelentős átalakításra szorul. Arra törekszünk, hogy meghosszabbítsuk a platánok életét, de sajnos vannak olyan beteg fák is, amelyeket ki kell vágni. Helyettük azonban új, előnevelt, több méter magas platánfákat ültetünk – hangsúlyozta Dósai Bence.

A főutcai fák metszésével párhuzamosan elkezdődött a régi térburkolat felbontása az Ótemplom mellett. A bontás után kicserélik a közműveket és öntözőberendezést telepítenek a szakemberek. Az elbontott régi térburkolat helyett pedig új, korszerű, az Ótemplom és a városközpont környezetéhez illő térkő lesz lerakva. Mindemellett a főtéren három szökőkút is lesz: egy az Ótemplommal szemben, egy a Hattyúház előtt, a harmadik pedig a Petőfi téren. A Béke tér és a Petőfi tér, illetve a piac felújítása, ha minden a tervek szerint halad, tavasz végére be is fejeződik – tette hozzá Dósai Bence.

– Azt szeretnék, ha a főtér valóban a főtér funkcióját töltené be, ha megtelne élettel, emberekkel. Ezért olyan sétányokkal, kiülőkkel gazdag zöldfelületet hozunk létre, ahonnan az autóforgalmat is kitiltjuk és a parkolókat is megszüntetjük. Így például megszűnnek a Constantinum melletti, illetve a Halászcsárda és a kereskedelmi bank előtti parkolók. Helyettük új parkolókat létesítünk a városháza mellett, az 5-ös főút mentén és az Oskola utcában megvásárolt telken, összességében többet, mint amennyit megszüntetünk. Hogy teljes legyen a kép, mindezek mellett saját forrásból teljesen újjáépítjük a Centenáriumi díszkutat is a Petőfi téren. Az úgynevezett káposztás szökőkút átkerül a Dózsa-szobor helyére, a Dózsa-szobor pedig a Dózsa György utca végén található parkba. Mindkét helyen új parkosított teret alakítunk ki.

Nyáron folytatódnak a munkálatok a Szent János téren, a Kossuth utcán, a Hősök parkjában, a Korond utcában, a Mártírok utcai játszótéren, a Horváth Zoltán és Dózsa György utca kereszteződésében található parkban – részletezte a kabinetvezető. Elmondta, a városháza előtt található ereklyés országzászló is új helyre kerül, nem messzire, csak a Szent János térre. Az országzászló, illetve a drogéria előtti parkoló helyén egybefüggő, új parkot létesítenek, ahová fehér virágú tulipánfákat ültetnek. Újabb változás lesz az is, hogy a főutcán a gyalogosforgalmat biztosító járda átkerül a kerékpárút mellé, így a vendéglátók teraszai közvetlenül az épületek előtt lehetnek – sorolta Dósai Bence.

Ebben az évben a Zöld város projekten kívül közel negyven helyen indul még el beruházás a városban. Bővül az ipari park, befejeződik az Alsótemető felújítása, számos út, járda, parkoló, kerékpárút, játszótér, sportpálya újul meg Félegyházán – összegezte a kabinetvezető.

Visszaköltözik a zeneiskola

Dósai Bencétől azt is megtudtuk, hogy a jövőben nem csúfítja tovább a megújult város­központ látványát az egykori pártház sem, amelyben a rendszerváltás után sokáig a zeneiskola működött. Az épület állaga az elmúlt évtizedek alatt annyira megromlott, hogy a zeneiskolát át kellett költöztetni a Batthyány Lajos Általános Iskolába. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően azonban 500 millió forintból kívül-belül megújul az épület, amelybe várhatóan 2020-ban költözhet vissza a városi zeneiskola.