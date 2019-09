Megkezdték a korábbi kiszolgálóépületek bontását a halasi Sóstó partján.

A város korábban sikeresen pályázott a Kiskunhalas Sóstó turisztikai fejlesztése című programmal, a beruházáshoz szükséges 81 millió forintot részben európai uniós, részben pedig hazai kormányzati forrásból kapja meg a város támogatásként.

Az építési munkálatokra közbeszerzési eljárás keretében választották ki a kivitelező céget. A beruházás a tóparton álló régi kiszolgálóépületek bontásával kezdődött meg, amit a Városgazda Zrt. végez. Az épületekkel együtt a régi járdákat is felszedik, a területet üresen adják át az építő cégnek.

A következő egy évben egy komplex fedett rendezvényteret építenek a hozzá szükséges vizesblokkokkal és öltözőkkel. Kialakítanak egy impozáns sétányt is a tóparton, de megújul a zöldfelület is. Felújítják a strand főbejáratánál lévő büfé épületét, valamint a strandfürdő területén új közvilágítást építenek ki. A főbejárathoz a várható forgalomnövekedés miatt új parkolót is építenek. A felújítási munkálatok érintik a Sóstó partján lévő Millenniumi kilátóhoz vezető sétányt is, a faszerkezetű kilátót pedig később, önkormányzati forrásból újítják fel.

A beruházástól azt reméli az önkormányzat, hogy a kínálat fejlesztésével még több közösségi rendezvénynek adhatnak majd teret, növelve a város turisztikai vonzerejét, amely szervesen kapcsolódik a többi turisztikai látványosság – Thorma János Múzeum, Halas Termálfürdő, Csetényi Park, Városházi kilátó – részben már megvalósult és tervezett felújításához.