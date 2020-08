Boldogabb jövőt építenek a sorstársaiknak

Önkéntes építőtáborban szépítik karitatív segítők Tass-Alsószenttamás héthektáros területét, ahol állami gondozott gyermekeknek épül közösségi központ.

Az Ágota Alapítvány 2018-ban vásárolta meg – többek között kormányzati támogatással – azt a héthektáros területet Tass-Alsószenttamáson, ahol ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központ épül az állami gondozott gyerekek számára. Többek között itt, ezen a saját területen tervezik megtartani 2022-től az állami gondozottak táborát, az Ágota-tábort. Az óriási területet az elmúlt két évben körbekerítették, bevezették az áramot és az ivóvizet. Idén nyáron önkéntesek lepték el Ágotafalvát. Az alapítvány segítői mellet a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató munkatársai és fia­talok felváltva is dolgoztak a rendbetételén.

A 16 éves Görbe Péter, Bánfi Péter és Silló Zénó Szegedről érkeztek, ők a Tiszavirág Néptáncegyesületben táncolnak, egyik táncos társuk hívta el ide őket önkénteskedni. – Augusztus eleje óta itt vagyunk, fizikai munkát végzünk, mi betonoztuk a filagória alapját, most épp járdalapokat pakolunk le a targoncáról – mondta el Gergő. Varga Dániel Tatabányáról érkezett, ő lakásotthonban él, maga is érintett. – A munka reggeli után reggel 9-kor kezdődik, 13 órakor ebédelünk, majd folytatjuk a munkát. Esténként összeülünk, beszélgetünk, és különböző közösségi programokon veszünk részt, ezekre még egy fárasztó nap után is van energiánk – fogalmazott.

A kis önkéntes közösség vendége volt Gyenes Csaba plébános is, aki a pihenők idejében lelki útravalókat osztott meg a jó kedélyű társasággal. Balogh Tibor, aki hamarosan önálló életet kezd, azt hangsúlyozta, fontos számukra, hogy szebb jövőt építhetnek sorstársaiknak. – Azért dolgozunk, hogy két év múlva már itt tartsuk meg országos táborunkat, így a hozzánk hasonló sorsú, állami gondozott gyermekeknek még több élményben lehet részük – hangsúlyozta Tibor.

Kothencz János, az Ágota Alapítvány alapítója elmondta, hogy idén ugyan elmaradt az országos tábor, 2021-ben még várhatóan Doboz-Szanazugban lesz, ám 2022-ben, a megfelelő infrastruktúra kialakítása után, már itt, Ágotafalván szeretnék megtartani.