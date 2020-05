Bölcsőde lesz az Újvárosi óvodából Bácsalmáson

A hagyományos bölcsőde három évtizeddel és az egységes bölcsőde-óvoda három évvel ezelőtti megszűnését követően most szeptembertől ismét lesz bölcsődéje a bácskai kisvárosnak.

Bácsalmás Város önkormányzata 137,5 millió forintos, önerő nélküli támogatást kapott a Bölcsőde kialakítása Bácsalmáson nevű projekthez.

A projekt megvalósítása tavaly októberben kezdődött és előreláthatólag ez év utolsó napjaiban zárul. A kunbajai úti óvoda megszűnik, helyette egy „A fokozatú” 2 csoportszobás bölcsőde kerül kialakításra.

Az épület akadálymentes megközelíthetősége és használhatósága miatt a meglévő kiszolgálóhelyiségek terhére egy akadálymentes illemhely kerül kialakításra, továbbá egyes nyílászárók cseréje szükséges, valamint egy akadálymentes megközelítést lehetővé tévő rámpa készül a főbejárat elé. Az előírásoknak megfelelően egy fedett játszóterasz kiépítése szükséges a tervezet 2x12fő gyermeklétszámra cca. 120 m2 alapterülettel. Ez az épület két csoportszobája mellett és a csoportszobák előtt kerül kialakításra. Az energiahatékonyság növelése érdekében az épület teljes, utólagos hőszigetelést kap, beleértve a lábazatot és a külső határoló falakat is.

Kovács Gábor, a Kova Bau Köve Kft. ügyvezetője elmondta, hogy április elején fogtak hozzá a kivitelezési munkálatokhoz és július végére szeretnék befejezni az épület átalakítását. Most jelenleg a külső hőszigetelésen és a belső átalakításokon dolgoznak, rövidesen elkezdődnek a gépészeti munkák (víz, villany, stb.) is. Egy alvállalkozó bevonásával pedig elvégzik a lapostető szigetelését is.

Az új intézményegység működéséről Dvorácskóné Vuity Erika óvodavezetőtől kaptunk tájékoztatást:

– Reményeink szerint Bácsalmáson 2020. 09. 01-től tudjuk megnyitni a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvoda – Bölcsődéje telephelyeként a bölcsődei intézményegységet. Az épületben 2 csoport működése lesz biztosított, összesen 26 férőhellyel. A kiscsoportban 20 hetes kortól 2 éves korig, 12 gyermek, a nagyobb csoportban 2 – 3 éves korig, 14 fő gyermek elhelyezésére lesz lehetőség. A 2 csoportban a gyermekekkel 4 fő kisgyermekgondozó-, nevelő (ebből 1 fő szakmai vezető) látja majd el a gyermekek nevelését, gondozását, és 1 fő végzi a dajkai feladatokat. Nagy örömünkre szolgál, hogy a bölcsődei férőhely bővítéssel, a bölcsődés korú gyermekek fogadásával a szülők segítségére lehetünk abban, hogy zökkenőmentesen visszaállhassanak a munkába, miközben gyermeküket biztonságban tudhatják.