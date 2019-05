Bokszoltak is a családi napon

A kecskeméti Damjanich iskola diákjainak fele sajátos nevelési igényű, de az intézményben büszkék arra, hogy a gyerekek jól érzik magukat náluk.

Pénteken tartották a már hagyományos családi napot a kecskeméti Damjanich János Általános Iskolában. Volt osztályok közötti főzőverseny, ebben főként a szülők voltak aktívak, de azért a diákok is besegítettek, ha a csocsózás, lovaglás, trambulinon való ugrálás mellett jutott rá idejük. A rendőrség is kitelepült, a gyerekek kipróbálhatták a részeg szemüveget és az ujjlenyomat-vételt. Bemutatót tartottak ifjú ökölvívók is, akik láthatóan nagy kedvet csináltak néhány tanulónak a kesztyűs bunyó kipróbálásához.

Az intézmény vezetője, Tóth József elmondta: a jövőre 80 éves iskolaépület sok elég sok kívánnivalót hagy maga után, a tárgyi feltételek terén jelentkező gondokon lelkesedéssel, a pedagógusok odaadásával igyekeznek túllendülni. A Damjanich részt vesz egy iskolai lemorzsolódás elleni pályázatban, ennek keretében több sporteszközt és bútorokat kaptak. Ahogy az igazgató fogalmazott: minden lehetőséget megragadnak, hogy javítsanak a körülményeken.

A sportra különösen igyekeznek odafigyelni: hetente két órában minden osztálynak tartanak pingpong-edzést, és van esély arra, hogy beindulhat a boksz-élet is, ebben Lévai Jánosné önkormányzati képviselő segítséget ígért az igazgatónak.

Az iskola létszámát az erőfeszítéseknek köszönhetően sikerül száz fő közelében tartani, mint Tóth József elárulta: idén nem kellett amiatt izgulniuk, hogy összejön-e az elsős osztály (az elmúlt években többször rezgett a léc, de mindig meg lett a minimum 14 kisdiák). Nagy kihívást jelent a pedagógusoknak, hogy a tanulók mintegy fele sajátos nevelési igényű, ugyanakkor kevés a gyógypedagógus, aki ezekkel a gyerekekkel szakmailag megfelelően tudna foglalkozni.

– De ez nem azt jelenti, hogy nincsenek tehetségeink, mert igenis vannak, és velük külön is foglalkozunk. Büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekek nagyon jól érzik nálunk magukat, mert itt szeretve, biztatva vannak – mondta Tóth József.