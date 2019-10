BMX-esek avatták fel az új kerékpárutat Jakabszálláson

Szerdán ünnepélyes keretek között átadták Jakabszálláson az új kerékpárutat. A mintegy 2700 méter hosszú kerékpárút megvalósítására Jakabszállás 210 millió forintot nyert el a megyei önkormányzat által koordinált Területfejlesztési Operatív Program keretében.

Az ünnepélyes átadón elsőként Szabó György Róbert polgármester szólt. – Húsz éves tervből ma valóság lett. A lakosság már hetek óta használja a kerékpárutat. Rögös út vezetett idáig, de sikerült – hangsúlyozta, majd köszönetet mondott a támogatásért Rideg Lászlónak, a megyei közgyűlés elnökének, és Lezsák Sándornak, a térség országgyűlési képviselőjének, az Országgyűlés alelnökének, valamint minden szakembernek, aki közreműködött a projektben. Végül háláját fejezte ki azoknak a helyi embereknek is, akik ingyen ajánlották fel a telkük egy részét a kerékpárút javára.

Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke örömmel fogadta el a meghívást az ünnepségre. –Az elmúlt években 63 milliárd forintot fordítottunk a megye 118 településére. Olyan projekteket támogattunk, melyekre valóban szükség volt az adott településen. Ez a kerékpárút csak egy a több mint 500 létesítményből, mely a Területi Operatív Program keretében elkészült. Jakabszállásra félmilliárd forint jutott, így a kerékpárút mellett más beruházások is megvalósultak, megvalósulnak.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke beszédében a kerékpárút fontosságát emelte ki elsőként. – Az új kerékpárút biztonságosabbá tette a kerékpározást, és az autós közlekedést is. A most elkészült több mint két kilométeres kerékpárút is mutatja, Jakabszállás lendületben van a folyamatos fejlődés révén. S ez így van két évtizede, mióta én országgyűlési képviselőként látom. A lehetőségekből képesek a maximumot kihozni – mondta Lezsák Sándor, majd köszönetet mondott a megyei önkormányzatnak, Rideg László elnöknek, aki példaértékűen kezelte a TOP-os pályázatokat.

A beszédek után az új kerékpárutat megáldotta Szécsényi Attila katolikus plébános és Prózsa István református lelkész. A programot a BMX Free Style műsora zárta. Két kiváló fiatal tehetség látványos BMX bemutatót tartott, majd a helyi iskolások is lehetőséget kaptak a nem mindennapi kétkerekűek kipróbálására.