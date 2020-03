Biztonságossá teszik a gólyafészkeket a lakók érkezése előtt

60-nál is több helyszínen teszi biztonságosabbá a fehér gólyák fészkeit a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. A munkák februárban kezdődtek és egész márciusban folynak.

A fehér gólyák elsőszámú fészekrakó helyei a lakott területek elektromos hálózatának kisfeszültségű oszlopai. Ez rendkívül balesetveszélyes és sajnos könnyedén áramütés áldozatai lehetnek mind a felnőtt gólyák, mind a fiókák, ráadásul az áramellátást is veszélyezteti. Erre a célra tökéletes megoldásnak bizonyultak a gólyafészek-emelők, azaz gólyakosarak, melyek kiküszöbölik ezt a problémát, hiszen így a madarak a vezetékektől biztonságos távolságban tudnak fészket építeni. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 54 gólyakosarat vásárolt az Agrárminisztérium támogatásával, és több mint 60 helyszínen kérte az áramszolgáltató beavatkozását.

A Kiskunsági Nemzeti Park hivatalos oldalán ezt írja: „Mivel a gólyák hosszú évekig használják ugyanazt a fészket, minden évben hozzárakva egy kicsit, így az több mázsás súlyúra is nőhet. Emiatt időként a már meglévő gólyakosarakat is cserélni kell, mivel az óriási méretű fészek megbillenhet, megcsúszhat, de az is előfordul, hogy az oszlopfej nem bírja el a nagy súlyt és a fészekanyag mennyiségét kell csökkenteni” – nyilatkozta Bakró-Nagy Zsolt, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetmegőrzési Osztályának vezetője.

Amit a gólyakosárról tudni kell A gólyakosárnak nagy súlyú fészket kell megtartania a felhelyezés után, ebből következik, hogy rendkívül erős építmény, mely egy fészekalapból és az azt tartó álványból áll. Az ára több tízezer forint. „Üresen kihelyezve új, biztonságos fészkelőhelyet kínál a gólyáknak, illetve a vezetékekre épült fészkeket erre ráemelve megszüntethető a fészekhez köthető áramütéses esetek száma.” – írja a Kiskunsági Nemzeti Park saját oldalán.

A gólyakosarak elhelyezéséhez szükség van az NKM Áramhálózati Kft.-re is. A tevékenységhez darus emelőkocsival, a felszerelést végző szakemberekkel és a gólyakosarak egy részének biztosításával járulnak hozzá.

A gólyák várhatóan március végére megérkeznek a telelésből, ezért hogy veszélytelenül nekiláthassanak a fészekrakásnak, a fészekemelők kihelyezésének befejezését március végéig tűzték ki.

Az alábbi településeket érinti a beavatkozás: Akasztó, Algyő, Ásotthalom, Bácsborsód, Bugac, Csengele, Csengőd, Csongrád, Csongrád-Bokros, Felgyő, Fülöpszállás, Gara, Gátér, Harkakötöny, Harta, Izsák, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Nyárlőrinc, Páhi, Pálmonostora, Ruzsa, Sándorfalva, Szabadszállás, Szatymaz, Tiszaalpár, Tömörkény, Üllés, Vaskút, Zsana.