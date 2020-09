Biztonságosabbá válik az ivóvíz-szolgáltatás Kelebián

Elkezdődött a műszaki átadása az új ivóvízkútnak Kelebián, folyamatos a laboratóriumi mintavétel és vizsgálat. Maczkó József polgármester szerint napokon belül rákapcsolhatják a település ivóvízhálózatára a 28 millió forintból elkészült új kutat.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kelebiai önkormányzat tulajdonában három mélyfúrású ivóvízkút van a településen, amelyek üzemeltetését a kiskunhalasi székhelyű Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. végzi. Az első számú kút jelenleg használaton kívül van, tartalékkútnak számít. A második számú kutat 1969-ben helyezték üzembe, 1996-ban felújításra szorult, így 240 méterről 180 méterre csökkent a talpmélysége. Jelenleg ez az egy kút látja el a település vízigényét. A harmadik számú kutat a homokolás miatt szintén kénytelenek voltak leállítani. Látva a biztonságos üzemeltetés kockázatait, elkészített az önkormányzat egy új kút fúrására vonatkozó tervet, amely vízjogi létesítési engedélyt kapott.

A település több helyen próbálkozott anyagi forrást szerezni a kivitelezésre, de eredménytelenül. Végül tavaly februárban Maczkó József polgármester levelet írt Pogácsás Tibornak, a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága vezetőjének, a tárca segítségét kérve. Nem sokkal később kormányhatározat született arról, hogy 28 millió 320 ezer forintot kap a kelebiai önkormányzat új ivóvízkút létesítésére.

Az új kút mostanra elkészült és napokon belül rákapcsolják a település ivóvízhálózatára, majd üzembe is helyezik – közölte Maczkó József polgármester, aki személyesen is megnézte az új kutat. Korábban az ivóvízminőség-javító program keretében megújult a helyi víztisztító, ahol arzénmentesítik és vastalanítják az ivóvizet. Az új kút lesz a fő kút, a jelenlegi pedig a tartalékkút.

A település vezetője szerint az új kút beüzemelésével középtávon biztonságosabbá válik a kelebiai ivóvíz-szolgáltatás minősége, ugyanakkor ahhoz, hogy hosszú távon is biztosított legyen, egy újabb kút fúrására lesz szükség.

Mint megtudtuk, a déli határ mentén több településen is szükséges lenne újabb ivóvízkutak fúrására a biztonságos vízellátáshoz, az önkormányzatok uniós vagy hazai támogatásban bíznak.