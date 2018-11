Biztonságos átkelést szeretnének a felsőcsalánosiak az 52-esen

Útlezárásos demonstrációval hívták fel a figyelmet szombat délelőtt a gyalogosátkelő, a buszmegállók és a közvilágítás hiányára a felsőcsalánosiak Kecskeméten, az 52-es főúton, a Sasfészek vendéglőnél.

Internetes fórumokon sokan szidták a felsőcsalánosi demonstráció kezdeményezőit, mondván, még ha valami problémájuk is van, miért nehezítik meg mások dolgát egy forgalomlassító demonstrációval. Pedig a helyszínen kiderült, gyakorlatilag semmilyen akadályt nem jelentett, és legfeljebb tíz másodperc késedelmet okozhatott a közlekedőknek az a hat autó, amely az 52-es útra Felsőcsalánosból kihajtó sávon, pontosabban az út szélén, szinte a padkán állt szombat reggel 7-től 12 óráig, a Canada-Petro benzinkút mellett, a Sasfészek vendéglővel szemben. A rendőrök nagy létszámban voltak kint, az autósor elején és végén is állt egy-egy rendőrautó, és bólyák is jelezték a terelést.

Szerény, és másoknak semmilyen kellemetlenséget nem okozó demonstrációról volt szó tehát, pedig az ok, amely miatt meghirdették, igencsak komoly: jól jelzik ezt a helyszín két pontján látható mécsesek, melyek egy-egy tragikus gyalogosgázolás áldozatára emlékeztetnek.

Kovács László, a demonstráció szervezője – egyben a városrészi tanácsadó testület, korábban részönkormányzat tagja és polgárőr – elmondta: arra szerették volna felhívni a figyelmet a forgalomlassítással, hogy a busszal közlekedő felsőcsalánosiaknak gyalogosátkelőhelyek és közeli buszmegállók híján milyen veszélyekkel és akadályokkal kell szembenézniük nap mint nap. Hazafelé tartva a buszról ugyanis le kell szállniuk még a felüljáró előtt, majd át kell kelniük valahogy az 52-esen, mert csak a főút városba tartó oldalán van kerékpárút-járda. Az autópálya le- és felhajtónál van átvezetés, de éjszaka se túl biztonságos, aztán a felüljáróról leérve, a Sasfészeknél újra kockáztatniuk kell a forgalmas úton való átszaladást Felsőcsalános irányába. Ugyanez az útvonal akkor is, ha a városba szeretnének bejutni. Közvilágítás híján, főleg ősszel és télen a sötétben nem kellemes és veszélytelen ez a mutatvány, pláne nem az időseknek és a gyermekkel gyalogló szülőknek.

– Az utóbbi tíz-tizenöt évben hihetetlenül megnövekedett az 52-es főúton a forgalom, rengeteg kamion közlekedik itt. És a lakosság száma is megtöbbszöröződött. A felsőcsalánosiaknak is be kell járniuk dolgozni, a gyerekeknek el kell jutni az iskolába. Szeretnénk elérni, hogy végre biztonságosan tudjanak közlekedni – mondta Kovács László.

A demonstráció szervezője már közel nyolc éve levelezik az ügyben a polgármesteri hivatallal és más szervekkel. Jól ismeri a vonatkozó jogszabályokat, azaz hogy külterületen, főúton csak kimondottan erős indok alapján lehet gyalogosátkelőhelyet létesíteni. A megoldást Felsőcsalános belterületbe vonása jelenthetné, ahhoz viszont az infrastruktúrát kellene fejleszteni. Ezt az irányt látja megvalósíthatónak Kovács László, azért küzd, hogy első lépésben legyen közvilágítás, majd buszmegállók, utána következhetne a zebra. Véleménye szerint már a környéken élőknek az is rengeteget segítene, ha a távolsági buszokon helyi tarifával utazhatnának.

A demonstrációhoz egy tragikus eset jelentette a végső lökést. Három hete elütötték Kovács László szomszédját: a négysávos úton átkelni próbáló 72 éves férfit későn vette észre egy Solt felől érkező sofőr, és elgázolta. Halála nagy indulatot váltott ki a Felsőcsalánosban élőkből, egyetértettek, hogy most már történnie kell valaminek. További részletek a halálos balesetről.

A forgalomkorlátozó akció hírére egyébként még pénteken összehívtak egy megbeszélést a polgármesteri hivatalban, melyen Kovács László is részt vett. Úgy tapasztalta, hogy a résztvevők – önkormányzat, hatóságok munkatársai – pozitívan álltak a kéréseikhez, egyértelműen az volt a vélemény, hogy a városnak lépnie kell, mert a város terjeszkedésével Felsőcsalános lakossága is csak növekedni fog.

– Arra kaptunk ígéretet, hogy amit lehet, a jogszabályok, lehetőségek figyelembevételével megtesznek. Ha nem kezdünk a szervezkedéshez, sosem lesz előrelépés – vélekedett Kovács László, aki csak amiatt volt kissé csalódott, hogy noha másfélszázan is jelezték aláírásukkal, hogy csatlakoznak a demonstrációhoz, összesen húszan-harmincan jelentek meg végül.

