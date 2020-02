Bizonyították tehetségüket a Bolyai gimnázium diákjai

A bolyais diákok ismét bizonyították, hogy kreatívak, nyitottak, innovatívak és képesek önálló kutatómunkára. Tehetségüket országos szakmai versenyen ismerték el.

A Bolyai János Gimnázium hagyományainak megfelelően idén is több projekttel nevezett a Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-Medencei Tematikus Konferenciájára (TUDOK), melyet a napokban rendeztek meg Veszprémben, a Vetési Albert Gimnáziumban. – Tanítványaimmal már az elmúlt években is komoly sikereket értünk el a TUDOK Konferenciákon. Korábbi diákjaim azonban leérettségiztek, és már egyetemen kamatoztatják tudásukat – mondta el Sikó Dezső, az iskola fizikatanára, a Kísérleti Fizika Szakkör vezetője. – Egy teljesen új csapatot igyekeztem megnyerni a diáktudományos alkotó-kutatói munkára, szerencsére úgy tűnik, jó úton haladok. Négy olyan lelkes, érdeklődő tanulóval dolgozhatok együtt, akik nemcsak tehetségesek, de elkötelezettek, kreatívak és nyitottak az innovatív ötletekre is – emelte ki a szaktanár.

A TUDOK Konferencián három kategóriában – környezetvédelem, műszaki és reáltudományok, informatika – adtak számot tudásukról a diákok. Előzetesen egy kutatási témát kellett feldolgozniuk, melynek megvalósítását dokumentációs leírással kellett igazolniuk. Ezek alapján aktív kutatók, egyetemi tanárok bevonásával értékelték a tanulók által kidolgozott kutatási projekteket, és a legjobbak meghívást kaptak a hazai döntőbe, köztük a négy bolyais fiatal kutató tanuló. – Az Élet és Környezettudományi szekcióra Hornyák Máté és Szekeres György 11. évfolyamos tanulók a Kecskemét környezeti terhelési térképe projekttel neveztek be. Konkrét, Arduino alapú mérőadatgyűjtő egységeket építettek, melyekkel a város környezetileg terhelt részein folyamatos méréseket végeztek – részletezte Sikó Dezső.

– Egyéni kutatással indult Varga Bence, 9. osztályos diákom, az Okosító projektje a Műszaki és Reáltudományok szekcióban méretett meg. A kerékpárra szerelhető Micro:bit alapú szervizcsomaggal felmérte az iskolához vezető kerékpárút veszélyeit, állapotát és környezeti körülményeit. Műholdas GPS-helymeghatározással és gyorsulásmérővel a kátyúkat térképezte fel, de mérte a zajterhelést és a szmog mértékét, a levegő és az aszfalt hőmérsékletét is. Emellett megalkotott egy okos táskatartót is, mely kíméli a kerékpározó gerincét. Az eszközöket saját tervezés alapján maga építette, a könnyen kezelhető tartóelemeket iskolánk 3D-s nyomtatójával készítette.

Szintén egyéni kutatást végzett Kovács János 9. osztályos tanulóm, aki a Matematikai okos példatárával a National Instruments informatika szekcióján mutatkozott be. – Az okoskütyükön is használható applikáció a matematikaoktatást segíti az egyéni és csoportos tanulásban, a tanulmányi versenyekre történő felkészülésében – tette hozzá.

Az előzetesen elküldött projekteket a bíráló bizottság a konferencián bemutathatónak értékelte, így a bolyais diákok a TUDOK Konferencián kutatómunkájuk eredményeit a zsűri és az érdeklődő résztvevők előtt bemutatták, és válaszoltak a feltett kérdésekre. A számos és változatos projektek rávilágítottak a XXI. század kihívásaira, a tanulók által javasolt ötletes megoldásokra. Ennek szellemében kapott lehetőséget Hornyák Máté és Szekeres György, hogy az iskolájukat és Kecskemét városát képviseljék az áprilisi nemzetközi döntőn.

– Nagyon büszke vagyok mind a négy fiatal tehetségre. Az én feladatom elsősorban a figyelemfelkeltés, a lehetőségek ismertetése, a konzultáció és a mentorálás volt. Az eszközbeszerzést, a konferencián való részvétel költségeit a Nemzeti Tehetségprogram pályázati támogatásával, a Kecskeméti Tankerületi Központ segítségével tudtam megszervezni. A közös szakköri munka mellett rengeteg időt áldoztak a fiúk a szabadidejükből az egyéni kutatómunkájukra. Fontosnak tartom a tehetséggondozást, a tanulói kutatómunka népszerűsítését, hiszen ők lesznek a jövő gondolkodó mérnökei. Most kell őket felkarolni, segítő kezet nyújtani nekik – hangsúlyozta.

A TUDOK Konferencia az első lépcsőfok volt, a munkát a srácok folytatják. Ugyanezeket a projekteket hamarosan megméretik a Pannon Egyetem Hlavay József Konferenciáján. Emellett új projektekkel indulnak – drónok és robotok alkalmazásával – a Szegedi Tudományegyetem innovációs versenyén és a kecskeméti Neumann János Egyetem robotikaversenyén. – Ezek a megméretések sok pozitívummal járnak számukra. Az eredmények későbbiekben a továbbtanulásnál értékes pontokat jelenthetnek, illetve az egyetemen hozzásegíthetik őket kiemelt tehetséggondozási és kutatói ösztöndíjakhoz. Az önálló munka, a kutatások, a tudásbővítés mellett ízelítőt kapnak az egyetemi oktatási elvárásokból is, ami később csak előnyükre és hasznukra válik. A diáktársak projektjeiből pedig újabb ötleteket nyerhetnek – sorolta Sikó Dezső, aki több évtizedes pedagógusi pályája során már diákok sokaságát készítette fel sikeresen országos és nemzetközi versenyekre.