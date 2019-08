Bivalyhúsból készült több ezer adag étel Bácsalmáson

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Népek Ízek Forgatagát Bácsalmáson, a hétvégén. A háromnapos rendezvénysorozat ideje alatt képzőművészeti kiállítással, tudományos konferenciával, színes zenei és hagyományőrző programokkal, valamint háromezer adag, bivalyhúsból készült különböző ételekkel várták a látogatókat a szervezők.

A város önkormányzata hagyományosan ilyenkor, augusztus elején látja vendégül a testvértelepülések küldöttségeit a Népek Ízek Forgataga rendezvényen.

– Mindegyik testvérvárosi kapcsolatnak mély történeti gyökere van, azonban nem mindig a legszebb évtizedekhez köthetők ezek az események – hangoztatta Németh Balázs polgármester a képviselő-testület ünnepi ülésén, utalva arra a tudományos konferenciára, amelyet a testületi ülés előtti napon rendezett Mondjátok el gyermekeiteknek címmel a Bácsalmási Németek Egyesülete a magyarországi németek elűzetésének emlékére. – A második világháború utáni kitelepítések sokakat érintenek személyesen a családján keresztül – mondta a polgármester.

Bácsalmásnak több testvértelepülése is van. A szlovákiai Nagymegyerrel és a horvátországi Bizovaccal idén 25 éves a kapcsolat, a határ szerb oldaláról Bajmok és Bezdán is testvértelepülés, de élő kapcsolat van Szabadkával és a többi határ menti vajdasági településsel is. A forgatagon ott volt a lengyelországi Gizalki küldöttsége, a testvértelepülés németországi Backnang is. Elfogadta a meghívást a kárpátaljai, Ukrajna területéről Tiszacsoma küldöttsége is, akikkel partnerségi együttműködést kötött a bácsalmási önkormányzat, az erről szóló dokumentumot az ünnepi testületi ülésen látta el kézjegyével a két település polgármestere. A bácsalmásiak egy kisbusznyi adománnyal is kedveskedtek a tiszacsomaiaknak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Csoportja vadonatúj gyermekruhákat és cipőket adott át.

A Népek Ízek Forgataga rendezvényen a testvértelepülések csoportjai mellett hagyományosan bemutatkoztak a város nemzetiségi – cigány, sváb, német, horvát – és magyar hagyományőrző csoportjai. Bácsalmáson működik egy nemzetközi alkotótábor is, minden évben úgy időzítik, hogy ilyenkor állítják ki a fiatal művészek elkészült alkotásait a művelődési ház galériatermében.

A három nap alatt több ezren látogattak el a rendezvényekre. Az időjárás ugyan nem mindig volt kegyes a szervezőkhöz, de egyetlen programot sem kellett elhalasztani.

Idén a bivalyhús kapta a központi szerepet. Tavaly óta élnek bivalyok a város határában lévő szikes tó, a Sóstó melletti nádasban, amely a Kiskunsági Nemzeti Park gondozásában van, és országosan védett természetvédelmi terület. A nemzeti parktól kapott egy 600 kilós bivalyt az önkormányzat, amelyet levágtak. A bivalyhúst a különböző nemzetiségek és a testvértelepülések küldöttségei a maguk ízlése, receptjei, gasztronómiai kultúrája szerint főzték vagy sütötték meg. Összesen háromezer adag étel készült belőle, amit ingyen osztottak ki a vendégek között.

A szervezők az iskola udvarán külön gyerekszigetet alakítottak ki, ahol a kicsit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Csoportjának foglalkozásain kipróbálhatták az óriás társasjátékokat, sakkozhattak, népi játékokkal és különböző mesterségekkel ismerkedhettek.

A Bácsalmási Turisztikai Iroda lovaskocsi-túrával egybekötött bivalylest is szervezett a város központjától mintegy három kilométerre lévő Sóstóhoz, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereinek a közreműködésével egyebek mellett a környék élővilágával is megismerkedhettek az érdeklődők. Az esti programokon pedig a színpadon helyi és ismert hazai fellépők koncertjei szórakoztatták a vendégeket.