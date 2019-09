Birtokba vették megújult ovijukat a kerekegyházi gyermekek

Befejeződött a kerekegyházi Park Óvoda új épületszárnyának építése. A fejlesztésnek köszönhetően a meglévő háromcsoportos intézmény további hat csoporttal bővült. Az átadó ünnepséget pénteken tartották meg.

Az öt éve épült három csoportos Park utcai óvoda bővítésére a kerekegyházi önkormányzat 2016-ban nyújtott be pályázatot és nyert 355 millió forint vissza nem térítendő támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A kivitelezés költségeit a város mintegy 115 millió forinttal egészítette ki. Az új, mintegy 830 négyzetméter alapterületű szárnyban hat, húszfős csoportszoba kapott helyet a hozzá kapcsolódó gyermeköltözővel, vizesblokkal, szertárakkal, valamint melegítőkonyhával, kiszolgáló- és irodahelyiségekkel együtt – ismertette köszöntőjében a beruházás részleteit dr. Kelemen Márk polgármester.

– A beruházás egy konkrét koncepció része, ipari területet alakítottunk ki a város szélén, biztosítottuk a lakhatási feltételeket, munkahelyeket teremtettünk, továbbfejlesztettük oktatási intézményeinket, bővítettük és megújítottuk az úthálózatunk és köztereink egy részét. A fejlesztések nem állnak meg, hiszen folyamatban van a bölcsődei férőhelyek számának növelése is – emelte ki köszöntőjében a városvezető.

– Példaértékű ahogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a települések vezetőivel együttműködve hasznosította a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 63 milliárd forintos keretét. Ennek köszönhető, hogy a megye valamennyi városában és községében indulhatott beruházás, fejlesztés. Kerekegyháza képviselő-testülete megfontoltan döntött, mikor óvodájuk bővítésre pályázott, hiszen mi szolgálhatná jobban a település jövőjét és érdekét, mint a XXI. század követelményeinek megfelelő, korszerű intézmény falai között cseperedő gyermekek – hangsúlyozta dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője.

– Bács-Kiskun megyében az elmúlt években több mint 500 fejlesztés valósult vagy valósul meg idén és az elmúlt években. A rendelkezésre álló 63 milliárd forintból Kerekegyházának közel 1 milliárd forint jutott – emelte ki beszédében Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.

A megújult létesítményt Kenyeresné Téglási Anna református lelkész áldotta meg, Ruskó Norbert plébános szentelte fel. Az ünnepi műsorban közreműködött a Holló Együttes és az óvoda Maci csoportja.

Új Ovi-sport pályát is avattak

Új sportlétesítménnyel gyarapodott a kerekegyházi Park utcai óvoda. A fejlesztést az önkormányzat az Ovi-Sport Alapítványhoz benyújtott sikeres pályázat eredményeként valósíthatta meg. A műfüves, hetvenkét négyzetméter alapterületű multifunkcionális sportpálya az óvodások számára biztosít felhőtlen sportolási lehetőséget a jövőben. A három rétegben szőtt töltetlen műfű hozzájárul a gondtalan játékhoz, melyen az esések nem okoznak sérülést és a labda is megfelelően pattan. Az alépítmény is hozzájárul az ütéscsillapításhoz, valamint ahhoz, hogy a pálya egy kiadós esőzés után is rögtön használható legyen. A sportpályán röplabda (zsinórlabda), kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, tenisz, tollaslabda és lábtenisz sportágakat tanulhatják meg a gyermekek, a különböző ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlása mellett. A beruházáshoz a kerekegyházi önkormányzat 4,5 millió forinttal járult hozzá.