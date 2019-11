Biczó Károly lelkipásztor négy évtizedig dolgozott Fülöpszállásért

A napokban Biczó Károly református lelkipásztor életéről és munkásságáról emlékeztek a művelődési házban. Biczó Károly mintegy négy évtizeden keresztül volt Fülöpszállás hitéletének meghatározó alakja.

Az alakját felidéző előadás elején Magyar Csanád fülöpszállási református lelkész köszöntötte a nagy számú érdeklődőt, akik között Biczó Károly rokonai is helyet foglaltak. Hangsúlyozta, hogy Biczó Károlyra ma is „A lelkész”-ként tekintenek a közösség tagjai, alakja számára is példaként szolgál, majd a lelkipásztor 1956. október 25-ei prédikációjából idézett. Ekkor egy titkos lelkészi gyűlést tartottak a település gyülekezeti termében Biczó Károly szervezésében, annak ellenére, hogy ezt az államvezetés megtiltotta.

A közös imát követően Varga Istvánné elevenítette fel a nagy hatású lelkipásztor alakját. Biczó Károly 1914. november 1-jén látta meg a napvilágot, Biczó László és Szabó Mária tíz gyermeke közül a hetedikként.

Varga Istvánné elmondta, hogy a jó eszű fiatalember 1935-ben érettségizett, majd megkezdte teológiai tanulmányait. 1940-ben népiskolai tanítói oklevelet szerzett, 1941 szeptemberében pedig megkapta lelkészi oklevelét. 1945 februárjában behívták katonának, tábori lelkészként kellett volna szolgálnia, de Ausztriában hamarosan amerikai fogságba került, ahonnan a laza őrizet miatt katonatársával megszökött. 1946-tól Kecskeméten volt segédlelkész, és ugyanebben az évben feleségül vette Balogh Mária Piroskát. Varga Istvánné szerint 1948 nehéz esztendő volt Biczó Károly számára, mert vállalta, hogy felolvassa a lelkészek és a presbitérium nevében a templomban az egyházi iskolák államosítása elleni tiltakozást, ami után rendőri felügyelet alá helyezték.

Barátaik tanácsára elhagyták Kecskemétet, és ekkor jött a fülöpszállási lehetőség: ebben az időben szerveződött a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye, ahol a lelkipásztorok munkája is fontos lett. Az idős, megfáradt Somogyi József lelkész mellé került először vallásoktató lelkésznek, majd 1948. szeptember 16-án foglalta el segédlelkészi állását. Somogyi József nyugállományba vonulásával, a presbitérium egyhangú döntésével 1953. szeptemberében a település lelkésze lett. Varga Istvánné elmondta, hogy Bi­czó Károly nevéhez fűződik a templom külső falának 1956-os renoválása, a II. világháború óta néma műemlékorgona megújítása és a temető 1983-as körülkerítése, melyet társadalmi munkában végeztek el. Kiemelte, hogy Biczó Károly nagy figyelmet fordított az egyházépítő munkára, a lelki gondozásra és nemcsak az ifjúsággal, hanem munkatársaival is bensőséges, szinte baráti kapcsolatot alakított ki. 2008. július 11-én, életének 94. évében hunyt el otthonában. Kívánságuknak megfelelően Biczó Károly és felesége hamvait a fülöpszállási temetőben helyezték el, így szeretett falujukban alusszák örök álmukat.

Visszavonulása után is szolgált

Biczó Károlyt 1985. július elsejével saját kérésére nyugállományba helyezték, és feleségével Kecskemétre költöztek régészként dolgozó Piroska lányukhoz. Biczó Károly továbbra is aktív maradt, mindennap bejárt a református egyházhoz irodai munkát végezni, bibliaórákat tartani és a külső körzetekben istentiszteletet is. 1987-ben lányaik Budapestre költöztek, így a szülők is követték őket a fővárosba. Biczó Károly még közel tíz évig szolgált a Budahegyvidéki gyülekezetben.