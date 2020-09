Bicikliket, rollereket és könyveket kaptak a szalki ovisok

Tizenhárom biciklit, valamint ugyanennyi rollert és hetven darab mesekönyvet kaptak a minap a Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda növendékei. Az eszközök és a könyvek megvásárlására a Humán kapacitások fejlesztése és az elérhető közszolgáltatások a Kunszentmiklósi járásban pályázat nyújtott fedezetet.

A projekt 2018 áprilisában indult, a rendelkezésre álló mintegy 487,25 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból Szalkszentmárton községnek közel kilencvenmillió forint jutott.

– A rendelkezésre álló összegből közösségépítő rendezvényeket szerveztünk a településen élők számára. Emellett jutott új térfigyelő kamerák felszerelésére, felújítottuk a művelődési ház mosdóit, az óvoda udvarára fából készült kiülőt telepítettünk. Továbbá nagy hangsúlyt fektettünk az egészségmegőrzésre, -fejlesztésre és az egészségre nevelésre. Ennek jegyében szervezünk közösségi sportrendezvényeket. Tíz hónapra még egy bőrgyógyász szakembert is sikerült szerződtetnünk, biztosítva a lakosok ellátását – mondta el hírportálunk érdeklődésére Káposztás Tibor polgármester.

Az elmúlt két és fél évben a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében is minőségi változások következtek be. Az óvodai és hivatali dolgozók számára képzések indultak, a falu lakosai számára pedig angolnyelv-tanfolyamot szerveztek. Emellett jutott pénz a kultúrára is.

– Az iskolás és óvodás gyerekeket sok-sok előadás, színház, koncert várta. Lehetőségünk nyílt arra, hogy ismert előadókat hívjunk. Egy közösségépítő délutánon például a Magna Cum Laude zenekar szórakoztatta a falu lakosságát. A pályázat zárása alkalmával óvodásaink kerékpárokat, rollereket és mesekönyveket kaptak – tett hozzá a polgármester, aki rendkívül hasznosnak ítélte meg a humán közszolgáltatások terén jelentkező társadalmi hátrányok csökkentéséhez és a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférést elősegítő programot – tette hozzá a polgármester.