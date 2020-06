Bezárják a gátéri általános iskolát

Többen is szomorúan osztották meg közösségi oldalukon a gátéri általános iskola utolsó tanévzáróján készült csoportképet. A diáklétszám drasztikus csökkenése miatt úgy tűnik, idén végleg bezárja kapuit a Széchenyi István Általános Iskola. A tankerület szerint csak szüneteltetik az oktatást.

Az iskola sorsával kapcsolatban megkerestük a Kecskeméti Tankerületi Központ vezetőjét. Zsámboki Anna arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Gátéri Széchenyi István Tagintézményében az elmúlt évek statisztikai adatai alapján a diákok létszáma folyamatosan csökkent, öt év alatt szinte felére apadt. A 2020/2021-es tanévre összesen négy gyermeket írattak be, így az összevont alsó tagozatos osztály létszáma csupán hat fő. Mivel a tanulók létszáma nem éri el a jogszabályban meghatározott nyolcfős minimumot, a diákok elhelyezéséről a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola székhelyintézményében és a Platán utcai tagintézményében gondoskodik a fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ. A tanulók számára a Kecskeméti Tankerületi Központ iskolabusz-járatot indít, így biztosítják a diákok szervezett és biztonságos utaztatását – írja közleményében Zsámboki Anna.

Tájékoztatójában arra is kitér, hogy élve a jogszabályi lehetőséggel, az említett okok miatt a következő tanévben a feladatellátási hely szüneteltetését kezdeményezik az Oktatási Hivatalnál. Arról is beszámolt, hogy ezzel kapcsolatban a szülőket is értesítették. A tankerületi központ a köznevelési alapfeladat szüneteltetésének ideje alatt is ellátja az ingatlannal kapcsolatos állagmegóvási, karbantartási feladatokat.

A gátéri iskola helyzetéről több alkalommal is írtunk már. A település polgármesterétől korábban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az iskola elsorvadása már 2007-ben kezdődött, amikor az önkormányzatnak törvényi megfelelési kényszerből be kellett vinnie a 7–8. osztályt Kiskunfélegyházára, így a gátéri iskola a József Attila Általános Iskola tagintézménye lett. A fájdalmas döntést pénzhiány szülte. Mivel Gátér éveken keresztül forráshiányos település volt, nem tudta előteremteni a működési kiadásokat, ám, a jogszabály szerint nem pályázhatott plusz működési támogatásra olyan önkormányzat, amelyik önállóan működtet nyolcosztályos általános iskolát. A 2007-ben elindult folyamat most érte el a tetőpontját. A szülők a felső tagozatosokkal együtt ugyanis a kisebb testvéreket is elvitték a városba. Később pedig szinte valamennyi alsó tagozatos gyermeket átvittek Félegyházára, hogy ne jelentsen nekik törést az iskolaváltás ötödik osztályban. Ez a folyamat mostanára odáig gyűrűzött, hogy bár a kilencszáz lelkes faluban közel hatvan általános iskolás korú gyermek van, csak hatan jártak volna a gátéri iskolába.

Borítóképünk archív felvétel.