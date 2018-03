Bevezetnék a kórházban az ösztöndíjrendszert

Az étkeztetés, a tisztaság, valamint az orvos- és ápoló­képzés problémáinak kezelése is szerepel a halasi kórház új főigazgatója, dr. Szepesvári Szabolcs tervei között.

Hosszú évek után nyílt ismét lehetőség arra, hogy a halasi közgyűlés tagjai közvetlenül kapjanak tájékoztatást a kórház működéséről. A város képviselő-testülete előtt számolt be a Semmelweis kórház december elején kinevezett új főigazgatója az elmúlt év teljesítéseiről és a tervezett változtatásokról. Dr. Szepesvári Szabolcs nagyobb hangsúlyt szeretne helyezni a kórházi étkeztetésre, a tisztaságra, a különböző osztályok működésének összehangolására, az informatikai rendszer átfogó megújítására, a kórházi közlekedés problémáinak megoldására, az orvos- és ápolóképzés ösztöndíj-­támogatására, valamint az intézmény külső és belső kommunikációjának a javítására.

– A beteg elégedettségét elsősorban az határozza meg, hogy milyen a tisztaság a kórházban, milyen ételt kap és a kórházi dolgozók hogy kommunikálnak vele, és csak utána vizsgálja a beteg azt, hogy meggyógyult vagy nem gyógyult meg – hangsúlyozta Szepesvári Szabolcs, aki elmondta azt is, hogy áttekintik a takarítószolgálat munkáját. Igyekeznek csökkenteni a kórházi fertőzések számát, amely nem egyszerű, hiszen a sima antibiotikumos kezelések önmagában nem elegendők. A különböző vírustörzsek mutálódnak, rezidensé válnak az ellenszerekre, így folyamatosan küzd ellenük az orvostudomány.

Mint a főigazgató hozzátette: áttekintik az élelmezés munkáját is, amely nagyban befolyásolja a betegek elégedettségét. Komoly hangsúlyt szeretnének fektetni az egészséges ételek kulturált felszolgálására, erre a célra jelentős összeget nyert el a kórház az egészségügyi államtitkárság pályázatán még a múlt év decemberében.

Megvizsgálják a sürgősségi betegellátó osztály (SBO), valamint a városi ügyelet esetleges összevonását, ehhez azonban az SBO-részleg jelenlegi épületét át kell alakítani. Szólt arról is, hogy az egyházakkal megkezdődött az egyeztetés arra vonatkozóan, hogy önkéntesek segítenék az ápolók és orvosok munkáját a túlterhelt időszakokban, az lenne a dolguk, hogy beszélgessenek a betegekkel.

Rendezni kívánják az orvosi ügyeletben dolgozó alacsony fizetésű orvosok bérét, erre vonatkozóan megkezdődtek az egyeztetések a kórház üzemi tanácsával is, hogy egységes díjazási rendszert vezessenek be.

A hosszú távú tervek között említette a főigazgató a szakemberhiány csökkentését, városi ösztöndíjrendszer bevezetését kezdeményezik az ápoló- és orvosképzés területén is. Diplomásápoló-képzés bevezetését kezdeményeik a városban. Ezzel olyan életpályamodellt szeretnének biztosítani, ami hosszú távon biztosíthatná a szakmai fejlődést és az előmenetelt helyben.

– A szakorvos- és rezidens-­utánpótlás érdekében a szegedi tudományegyetemmel felvettük a kapcsolatot, valamint szeretnénk megszólítani az ötöd- és hatodéves orvostanhallgatókat is – hangsúlyozta beszámolójában Szepesvári Szabolcs.

Felülvizsgálják a kórházi közlekedést is, parkolót építenének a betegek és a látogatók részére, valamint járdát a kórház főbejáratához, ahol időnként kaotikusak a közlekedési állapotok. Jelenleg ugyanis járdán nem lehet megközelíteni a kórházat. A Magyar utcai gazdasági bejáratot is kétirányú közlekedésre alkalmassá tennék, jelenleg ugyanis a nagy személyzeti és teherforgalom miatt gyakran alakul ki forgalmi dugó az egyébként szűk Magyar utcán, az arra induló feladatot ellátó mentők sem tudnak végighajtani. A liftek működését gyűjtővezérléssel átalakítják, így a sebessége növekszik a lifteknek és feleslegesen nem fognak megállni azon a szinten, ahonnan egy másik lift már elvitte azt, aki be akart szállni. Ehhez szintén sikerült pénzt elnyerni pályázati forrásból az intézménynek.

A teljes megyét ellátja a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház fertőzőosztálya

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 535 ággyal rendelkezik, ebből 485 aktív ágyon, 17 szakterületen folyik a gyógyítás. Az intézmény ötven ágyon mozgásszervi rehabili­táció keretében lát el betegeket. 2017-ben összesen 21 ezer 651 fekvőbeteget láttak el, az átlagos ápolási idő 5,18 nap volt, ami az országos átlagnak megfelelő. A halálozási mutató 3,16 százalék, ami szintén nem mondható magasnak. A műtétek száma a kórházban csaknem tízezer volt tavaly. A fekvőbeteg-ellátási területe a kórháznak 113 ezer fő, de a reumatológiai ellátásban ennek több mint a kétszerese, 260 ezer fő, a megyei fertőzőellátásában pedig a teljes megyét, 520 ezer főt lát el a halasi kórház.