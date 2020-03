Bevásárolnak és gyógyszert váltanak ki a rászorulóknak Baján

Nőtt az étkezést igénylők száma, ilyen igényeket még most is fogadnak, de a gondoskodás szándéka is megmutatkozik a nehéz időszakban. Egyebek mellett erről számolt be szerkesztőségünknek a szociális ellátásokban tapasztaltakról a számos területet ellátó Cédrus RESZI vezetője.

– Egy kollégám azt mondta, hogy soha nem gondolta volna, hogy az intézmény tárgyalójában egyszer varrodát létesítünk. Azt mondják, a magyar leleményes fajta, de ez most jó, hogy így van. Mi is, mint sokan mások, elkezdtünk textíliából maszkokat varrni. Van néhány ügyes kezű munkatárs, akik behozták otthonról varrógépeiket és így egész nap készülhet a védőfelszerelés – mondta Bánné Kiss Erzsébet a helyzet szokatlanságát érzékeltetve. A bajai székhelyű Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény a városban és számos környékbeli településen nyújt szolgáltatásokat.

A veszélyhelyzet kihirdetése az ő szolgálatukra is nagy hatással van, hiszen mindennapjaikban a leginkább rászorulókat segítik, és ez a feladatuk a rendkívüli körülmények mellett. Csináld magad! varrodájukat is részben a kényszer szülte, mert szembesültek a ténnyel, hogy fertőtlenítő, gumikesztyű és maszk szükséges a biztonságos mun­kához, ám ezek beszerzése képtelenség. Némi tartalékkal rendelkeznek ugyan és igyekeznek új beszerzési forrásokat találni, számolt be a feltételekről az intézményvezető. Hozzátette: nehéz helyzetben ismerhető meg igazából a másik ember. Hála Istennek a munkatársak többsége felelősségteljesen és kellő hivatástudattal helytáll és teszi a dolgát. Nagy dolog ez. Sajnos vannak, akik számára úgymond önmaguk biztonsága fontosabb.

A veszélyeztetettebbnek tartott idősebb korosztály számára nyújtott szolgáltatásaikról szólva kiemelte: az alapszolgáltatást jelentő nappali intézmények – ilyen például az idősek klubja – működését fel kellett függeszteni, de az ellátottak igényelhetnek étkezést, amit kiszállítással oldanak meg. A szociális étkeztetésben napi szinten jelenleg 120 adag étellel többet csomagolnak, készítenek össze. A házi segítségnyújtásban pedig pozitívumnak gondolja, hogy ahol a családtagok elérhető közelségben vannak, összefogtak és maguk igyekeznek gondoskodni idős családtagjaikról. Ez azért is fontos, mert így csökken a fertőzés veszélye, valamint mentális értelemben is nagy hozadékkal bír, az idősek átélhetik, érezhetik, hogy családjuk gondoskodni kíván róluk. Szociális étkezés iránti igényeket most is fogadnak, ennek térítési díja a jövedelemtől függ, legfeljebb 850 forint lehet.

– A nappali ellátásokban, ha nincs is az intézményben szolgáltatás, igyekszünk megtalálni annak formáját és lehetőségét, hogy segíteni tudjunk, és érezzék ellátottaink, hogy számon tartjuk őket ebben a mindnyájunk számára nehéz időben is. Kérésre ebédet szállítunk, a kollégák bevásárolnak, gyógyszert váltanak ki és sok esetben egyszerűen csak telefonon keresztül veszik fel a kapcsolatot az idős emberekkel érdeklődés szintjén – emelte ki a személyes kapcsolat fontosságát Bánné. Népkonyhájukon is folyamatos az ételosztás, itt is áttértek az ételdobozokban történő kiszolgálásra. Ez a forma biztonságosabb és higiénikusabb a jelenlegi vészhelyzetben, amikor megnövekedett az igénybe vevők száma.

Bentlakásos intézményeik­be – idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona – az országos tiszti főorvos elrendelése alapján ebben az időszakban új ellátottat nem lehet felvenni, látogatási és kijárási tilalom van. Csomagot, küldeményt sem lehet bejuttatni. – Mindezek nyilván nagyon megterhelőek mentális értelemben a bentlakó idősek számára és nagy helytállást kívánnak a munkatársaktól is. A nappali ellátás munkatársai a bentlakásos intézmény munkáját segítik és igyekeznek erősíteni a mentálhigiénés munkatársakkal egyetemben azt a lelki gondozást, amely most nagyon fontos: beszélgetni, odafordulni még inkább az idősekhez, kifejezni a törődést és odafigyelést – fogalmazott az intézményvezető. Mint mondja: a hajléktalanok átmeneti szállásán tájékoztatták a bentlakókat a kialakult helyzetről és arról, hogy bent kell maradniuk a szállón. Volt, aki hazaköltözött a családjához, ahová visszafogadták, és volt, aki más megoldást keresett a lakhatásra, mert rendszeres alkalmi munkáját nem szerette volna feladni.