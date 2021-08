Besenyei Pétert is láthatjuk a kecskeméti repülőnapon

Az augusztusi repülőnapon négy nagy parkolót nyitnak majd Kecskemét fő bevezető útjai mellett, ezekből, valamint a Széchenyi térről és a vasútállomásról is ingyenes autóbuszjáratok viszik majd az utasokat a repülőbázisra – derül ki a rendezvény hivatalos honlapjáról.

Számos légi és szárazföldi bemutató szerepel az augusztus utolsó hétvégéjén tartandó Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató programjában.

A rendezvény honlapjáról kiderül: mindkét napon, augusz­tus 28-án, szombaton és augusztus 29-én, vasárnap is azonosak lesznek a programok. A kapunyitás 7 órakor lesz. Kilenc órától civil repülőgépes blokk látható. A magyar légierő díszelgő köteléke 9.50-kor száll fel bemutatót tartani. A hivatalos megnyitót mindkét nap 10 órakor tartják.

Ezt követően megjelenik a Magyar Honvédség összes rendszeresített repülőgépe, helikoptere, valamint ejtőernyő díszelgő bemutatót tartanak. Utána egy szállító repülőgép és két JAS-39C/D Gripen repülőgép részvételével azt is modellezik, hogy zajlik egy légtérsértő repülőgép leszállítása.

Mindkét nap felszáll Besenyei Péter műrepülő-világbajnok is.

A nemzetközi rendezvényen mások mellett az olasz, szaúdi, török, német, cseh, horvát, svéd, szlovén és a lengyel légierő bemutatóit is láthatja majd a közönség.

A két nap során a Magyar Honvédség szárazföldi haderőneme is megmutatja majd eszközeit. A látogatók megismerhetik a Leopard2A4 és T-72 harckocsik, valamint a BTR 80 és 80/A páncélozott szállító harcjárműveik képességeit is. A felderítőezred katonái töréstechnikákat és önvédelmi technikákat mutatnak be. Bepillantást lehet nyerni továbbá egy különleges műveleti csoport bevetésen végzett feladataiba is, mint például a felderítés, rajtaütés, tűzharc, légi támogatás, tűzcsapás, kiemelés.

Az érdeklődők és a különböző versenyeken részt vevő látogatók egy PTSZ-M lánctalpas gépkocsi fedélzetén tereputazáson is részt vehetnek. Meg lehet tekinteni továbbá a Magyar Honvédség fegyvereit is. Mindemellett minden korosztály számára szimulátorokkal is készül a honvédség.

A kétnapos kecskeméti rendezvényen három toborzóponton és hat toborzópultnál várják majd a katonai pálya iránt érdeklődőket.

Az összes szolgálati formáról – köztük a napokban bejelentett Önkéntes Katonai Szolgálatról (ÖKSZ) is – részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők.

A repülőnapra az egynapos látogatói jegy 5 ezer forintba kerül. Belépni csak a koronavírus elleni védettség igazolásával, védettségi igazolvány vagy azzal egyenértékű applikáció felmutatásával lehet.

A honlap szerint négy nagy parkoló lesz Kecskemét határában: itt elsősorban a távolabbról érkezőknek érdemes az autókat hagyni. Lesz parkoló az 5-ös főút 80-as kilométerénél, egy a 441-es út mellett, Katonatelep határánál, egy a 44-es mellett, a szentkirályi leágazás közelében, és a honlap szerint az 5-ös főút mellett, a Mercedes-gyár parkolójában is megállhatnak majd a rendezvényre érkezők. Innen – ahogy arról már beszámoltunk – folyamatosan buszjáratok indulnak majd a repülőbázishoz, melyekkel a képviselő-­testület döntése értelmében ingyenesen lehet majd utazni.

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. menetrendje szerint a 10 órási hivatalos megnyitó idejéig három-öt percenként indulnak majd a 40-es, 50-es, 60-as és 70-es jelzésű autó­buszok a parkolókból. Késő délelőtt, kora délután ritkábban, 15–30 percenként járnak majd, hiszen a közönség java része ekkor a bázison lesz és a repülőnap programjait fogja élvezni. 15 órától aztán újra sűrítik a buszok indulását, ismét három-öt percenként lehet majd rájuk felszállni a kapukhoz közel kialakított megállókban, és visszautazni a parkolóba. A vasútállomás és a bázis között a 80-as, a Széchenyi tér és a bázis között pedig a 90-es buszok fognak járni a repülőnap két napján, 10 óra előtt és 15 óra után ugyancsak sűrűn, tízpercenként.