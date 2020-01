Béremelésért tüntettek a kulturális szakemberek Kecskeméten is

A könyvtárak, művelődési házak, múzeumok, levéltárak szinte összes munkatársa alapfizetésként a garantált bérminimumot vagy a minimálbért kapja. Szerdán, a Magyar Kultúra Napján Kecskeméten, a könyvtár előtt flashmobon követeltek magasabb bért.

Délután fél 5-kor dobos-gitáros zenei improvizációval és fáklyák meggyújtásával kezdődött a Katona József Könyvtár előtt a flashmob, majd Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban című verse hangzott el. Addigra körülbelül ötven résztvevő gyűlt össze a helyi intézményekből. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) az országban több helyen szervezett ezzel egyidőben hasonló akciót, Budapest mellett Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Tatabányán is.

– Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának – idézte Kodály Zoltánt Lángné Nagy Mária, a Hírös Agóra közművelődési szakmai vezetője. Hangsúlyozta azt is, a kulturális értékek átörökítése nem lehetséges a közgyűjtemények, művelődési házak nélkül, amelyek a közoktatás mellett a kultúra megőrzésének, folytonos megszerzésének, a művelődésnek nélkülözhetetlen műhelyei.

– Sajnos a művelődés a rendszerváltás óta egyetlen kormány számára sem jelentett prioritást. A könyvtárakban, a levéltárakban, a múzeumokban és a közművelődési intézményekben dolgozók jövedelme a szégyenletesen rossz közszolgálati béreken belül is a legalacsonyabbak közé tartozik. A 2008-as igen szerény bérrendezés óta az itt dolgozó szakemberek semmiféle érdemi béremelést nem kaptak – folytatta Lángné Nagy Mária. Mint elhangzott, a körülbelül tíz ezer fős szakma szinte összes munkatársának alapfizetése a garantált bérminimum (210 ezer 600 forint) vagy a minimálbér (161 ezer forint). 2017-ben 15 százalékos kulturális bérpótlékot sikerült kiharcolniuk, ami viszont nem vonatkozik mindenkire és nem számít bele az alapbérbe.

– Nem vagyunk sokan, és egyre fogyunk, mert a fiatalok számára már nem vonzó a kulturális pálya az alacsony bérek miatt. De mi tízezren, elkötelezett hivatástudattal nagyon sokat dolgozunk. Tízezrünk munkájának eredményeképpen 2018-ban az ország közművelődési otthonaiban több mint 78 millióan kapcsolódtak be a művelődésbe, milliók használták a könyvtárakat és a múzeumi szolgáltatásokat. Miközben a kultúra hétköznapi és jeles napi ünnepeit szervezzük, nem szívesen vagyunk ünneprontók. De ma, a magyar kultúra napján üzennünk kell a közvéleménynek, hogy körünkben már nem csak szegényedő dolgozók élnek, hanem kiváló fiatal, családos kollégáink közül is egyre többen súlyos megélhetési gondok közepette dolgoznak. És hamarosan nem is lesz, aki folytassa a munkánkat – hívta fel a figyelmet a Hírös Agóra munkatársa.

A kulturális szakemberek azonnali érdemi bértárgyalások megkezdését követelik, és hogy fizetésüket legalább a nemzetgazdasági átlagbér színvonalára vigyék fel fel. Szeretnék azt is, hogy a béremelés időpontját és mértékét ne kössék a kidolgozandó életpálya modellek bevezetéséhez. A KKDSZ ezügyben elindított egy netes petíciót is, melyet eddig több mint 2600-an írtak alá.

A negyedórás békés demonstráció a Himnusz eléneklésével zárult.