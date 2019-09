Bemutatták az új tanösvényt Bácsbokodon

Kétnapos turisztikai rendezvénysorozat keretében mutatták be a horgásztó mentén kialakított tanösvényt Bácsbokodon a napokban.

A nyitóünnepségen Kovács László polgármester adott tájékoztatást a Határon Átnyúló Együttműködési Programban megvalósított közös pályázatról. A magyarországi Bácsbokod község és a szerbiai Nemesmilitics település 193.349 euró támogatást kapott turisztikai fejlesztésekre, melyhez mindkét településnek némi önerőt is kellett biztosítania. A pályázat ideje alatt mintegy féltucatnyi programot valósítottak meg a határon túl, és Bácsbokodon. A kulturális és turisztikai programok mellett egy megvalósíthatósági tanulmánytervet is készítenek mindkét településen a termálvíz adta lehetőségek felhasználására is.

Nemesmiliticsen több információs táblát helyeztek ki, valamint továbbfejlesztik a település honlapját, azzal a céllal, hogy erősítsék a turizmust. Ugyanezt a célt szolgálja a Bácsbokodon megjelent kétnyelvű (magyar és angol) turisztikai kiadvány is.

A bácsbokodi tanösvény 3,5 kilométer hosszú, a horgásztó mentén helyezkedik el és 21 táblán mutatja be a víztározó kialakulását, növény- és állatvilágát, de emellett fontos információkat nyújt a településről és annak értékeiről is. Az érdeklődők megtekinthetik a horgászparadicsomot, a tanösvény végén pedig a megyei értéktárba is bejegyzett búbos tyúkólat, kemencét.

A rendezvényen a Bácskai ÁMK négy tagintézményének (Bácsbokod, Bácsborsód, Katymár és Tataháza) diákjai és kísérő pedagógusai vettek részt.