Bejárhatták az iskolások a kecskeméti sürgősségi osztályt (videó)

A vizsgálóba, a műtőbe, a CT- és a központi laborba is bemehettek hétfőn a diákok a kecskeméti megyei kórház sürgősségi betegellátó osztályán, ahol még egy szimulált újraélesztést is végigkísérhettek.

Az Európai Sürgősségi Orvostani Társaság május 27-ét nyilvánította a Sürgősségi Orvostan Európai Napjává, huszonöt éve ugyanis ezen a napon alakult meg a szervezet. Hétfőn a csatlakozó országokban, így hazánkban is megnyíltak a sürgősségi osztályok a laikusok, elsősorban a jelentkező iskolák előtt, így a kecskeméti SBO-ra is több középiskolai osztály látogatott el.

A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet, milyen óriási szükség van jól szervezett, felkészült és felszerelt sürgősségi ellátórendszerre szerte a világon, hiszen képes növelni a túlélési arányt a halált okozó helyzetekben vagy csökkenteni a potenciális tartós egészségkárosodás kialakulásának veszélyét. Egyúttal a tévhitek eloszlatása, a szakmai tények megerősítése is a hangsúlyozott üzenetek között szerepelt.

A nyílt napot igyekeztek minél érdekesebbre és interaktívabbra szervezni a kecskeméti SBO-n, sikerrel. A diákok végigjárhatták az osztályt a diszpécser pulttól a triázson, gipszelőn át a vizsgáló-fektetőig, bemehettek a sokktalanítóba, a műtőbe, a CT- és a központi laborba is – mindezt közérthető „idegenvezetéssel”, narrációval, és természetesen úgy, hogy közben az élet nem állt meg, az osztály ugyanúgy működött, ahogy szokott. A fiatalok megnézhették a különféle orvosi eszközöket, de a legizgalmasabb vélhetően az volt a számukra, amikor egy szimulált esetet mutattak be az SBO munkatársai. A kitalált szituáció, hogy egy beteg rosszul lesz, elesik a munkahelyén, és beüti a fejét. Onnantól kezdve, hogy a mentők behozták a beteget a sürgősségire, a diákok testközelből láthatták, mi történik ilyenkor. Természetesen személyiségi jogi – adatvédelmi szempontok miatt nem hús-vér pácienssel játszották el az esetet, hanem bábuval, de ettől még kellően drámainak tűnt az egész – és az osztály munkatársai is teljesen komolyan vették a bemutatót. Vizsgálták, intubálták a bábut, majd mivel kiderült, hogy hirtelen szívhalál állt be, következett az újraélesztés defibrillációval. Az állapot stabilizálása után pedig már tolták is a CT-be, hogy megnézzék, mennyire komoly a fejsérülése.

Dr. Szabó István, az SBO osztályvezető főorvosa szerint a diákok nagyon érdeklődőek voltak, és sok jó kérdést tettek fel, például a szív elektromos árammal való „kiütéséről”, az intubálásról vagy éppen a vércsoportok meghatározásáról.

Évente 2 millió eset a hazai sürgősségi osztályokon

Magyarországon évente közel 2 millió orvos-beteg találkozás zajlik a sürgősségi osztályokon, ebből Kecskeméten tavaly több mint 81 ezer megjelenést rögzítettek az SBO-n és a sürgősségi traumatológia állomáson – ez napi 220 körüli esetet jelent.

Monitoron lehet követni, mi történik éppen

Új tájékoztató monitort helyeztek ki nemrég a kecskeméti kórház sürgősségi betegellátó osztályán, a váróteremben. Ezen a kórházi informatikai rendszernek köszönhetően a betegek és hozzátartozók is nyomon követhetik a betegellátás folyamatait.